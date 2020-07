Che futuro per Balotelli?/ De Notaris: “Non c’è posto per lui in Serie A” (esclusiva)

E’ ancora il nome bollente del calciomercato estivo: dopo questa stagione molto difficile al Brescia, Mario Balotelli dovrebbe di nuovo partire verso un nuovo club. Anzi pare certo ormai che l’avventura con le rondinelle dell’attaccante sia giunta al termine: i rapporti con la società e con il presidente Massimo Cellino sono ormai al minimo e difficilmente i grandi contrasti che hanno animato le cronache nelle ultime settimane saranno sanate a breve. Chiuso il capitolo Brescia dunque, dove andrà Mario Balotelli? Le ipotesi, a questo punto della stagione sono tante, anche se non definite con precisione. Stando alle ultime voci infatti pare difficile che l’attaccante rimanga in Serie A e pure il suo profilo non pare trovare interesse tra altri big d’Europa. Per SuperMario sono dunque poche richieste finora, tra Brasile e Inghilterra come anche Stati Uniti, senza scordare la proposta avanzata qualche giorno fa dal Como, in cerca di un uomo simbolo. Ma al momento vi è ben poca certezza del futuro di Mario Balotelli e la prossima sessione di calciomercato si annuncia per il bomber quanto mai bollente. Per parlare del suo futuro abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Quale sarà il futuro di Balotelli? Credo che Balotelli si sia giocato ormai tutte le possibilità di andare in club importanti del nostro campionato con i suoi atteggiamenti, il suo comportamento.

Addio dal Brescia sicuro? Questa cosa ormai è sicura, Balotelli se ne andrà dal Brescia, non ci sono più dubbi.

Pensa che possa finire però in qualche altra squadra di serie A? No ormai non ci sono più squadre della nostra serie A che lo vogliono.

E tornare a giocare all’estero? Magari in America, per esempio a Miami, o nella Premier League al Wolverampthon o altri club non di prima fascia. Vedo meglio l’America però conoscendo il profilo attuale di Balotelli.

Cosa pensa invece della proposta del Como, crede che Balotelli accetterebbe di giocare in serie C? No credo proprio che Balotelli non accetterà di andare a giocare in serie C!

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA