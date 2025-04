Siamo appena agli esordi del nuovo reality targato Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi, eppure l’equilibrio tra favore del pubblico e influenza sembra già indicare la strada verso i concorrenti che più di altri godono di una particolare centralità. Antonino Spinalbese, nel cast di The Couple 2025, è senza dubbio tra i volti più apprezzati del programma e lo si evince non solo dal giudizio sui social ma anche dalla crescente curiosità degli appassionati sul suo conto, ben oltre ciò che sono le dinamiche nel programma. Che lavoro fa Antonino Spinalbese? L’interrogativo è forse un must che arriva direttamente dalla sua partecipazione di qualche anno fa al Grande Fratello Vip.

Spesso etichettato come ‘ex fidanzato di Belen Rodriguez’, Antonino Spinalbese – concorrente di The Couple 2025 – è in realtà tanto altro in riferimento a quelle che sono le sue capacità professionali. Il baricentro lavorativo non è la tv, nonostante sia già al suo secondo reality; il suo mestiere riguarda l’estetica e in tal senso sono diverse le fonti che lo citano tra gli hairstylist più stimati del settore. Come racconta Il Messaggero, tale merito è confermato dalla sua attività in collaborazione con uno dei saloni più ‘in’ dell’hinterland milanese: Aldo Coppola di CityLife.

“Mi appaga riuscire a far sentire meglio le persone con un risultato immediato”, aveva raccontato Antonino Spinalbese a proposito del suo lavoro; l’hairstylist – concorrente a The Couple 2025 – ama la sua professione e non ne ha mai fatto segreto. Con una maestra d’eccezione, Monica Coppola – figlia di Aldo del salone di CityLife – è riuscito ad affinare le sue capacità, ad affermarsi nel settore diventando un vero e proprio punto di riferimento per chi aspira a curare il proprio look in maniera innovativa, confortevole e soprattutto creativa. La passione di Antonino Spinalbese per il suo lavoro è testimoniata anche dalle sue partecipazioni televisive; a dispetto del successo, della liaison del passato con Belen Rodriguez, non ha mai cavalcato l’onda mediatica. E’ rimasto fedele alla sua professione e passione e continua a cimentarsi in quel settore senza sposare altri progetti legati, appunto, al mondo dello spettacolo.