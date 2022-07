Che lavoro fa Edoardo Tavassi?/ La rivelazione dopo l’Isola: “Video per i chirurghi”

Edoardo Tavassi, dopo l’Isola dei Famosi, svela che lavoro fa

Edoardo Tavassi è tornato alla sua vita di sempre. Dopo l’Isola dei Famosi, il naufrago ha ripreso la sua routine a cui alterna qualche chiacchierata con i fan sempre curiosi sulla sua avventura all’Isola oltre che sulla sua vita privata. Il fratello di Guendalina, rispondendo alle domande poste da alcuni fan su Instagram, ha oggi rivelato alcuni retroscena sulla sua vita, rivelando qual è il suo lavoro.

Non si sa molto della vita di Edoardo Tavassi prima dell’Isola dei Famosi, se non in merito a ex fidanzate famose come Diana Del Bufalo. Così l’ex naufrago ha spiegato qual è il suo lavoro, quello che svolge ancora oggi: “Faccio i video per i chirurghi plastici. Sto in sala operatoria mentre aprono le persone. Lo facevo già da prima e ho ricominciato.”

Tornando alla sua esperienza all’Isola dei Famosi 2022, un follower ha chiesto a Edoardo Tavassi com’è la sua vita dopo questa esperienza; lui ha risposto: “La vita dopo l’isola è fantastica perché inizi ad apprezzare tutto quello che dai per scontato nella vita reale. Voi date per scontato di essere seduti sulla sedia, no, la devi baciare perché tu quella sedia sull’isola non ce l’hai.” Il fratello di Guendalina Tavassi ha inoltre risposto ad un altro fan curioso, svelandogli cosa ha mangiato una volta tornato in Italia dopo la sua avventura all’Isola: “Mi sono levato gli unici sfizi che volevo levarmi, che erano la pizza, il Burger King, il Mc Donald’s e un po’ di porcate…”

