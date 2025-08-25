Che malattia aveva Renato Carosone? Il cantante aveva avuto diversi problemi fisici già negli anni prima della morte, arrivata nel 2001

Che malattia aveva Renato Carosone? Il grande cantante simbolo della canzone partenopea e italiana è morto nel 2001 a causa di un aneurisma cerebrale. Già diversi anni prima, nel 1993, l’artista era stato colpito dallo stesso problema: l’aneurisma costrinse l’artista a fermarsi per diverso tempo e a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Nonostante l’età – era già anziano – Carosone riuscì a riprendersi, tornando alle sue passioni, su tutte la musica, che è sempre stata il filo conduttore della sua vita. Nonostante l’intervento fosse riuscito e la sua vita fosse tornata più o meno quella di prima, Renato Carosone negli ultimi anni fece i conti con una condizione fisica non ottimale.

Il cantante, infatti, ha dovuto vivere i suoi ultimi anni con diversi problemi di salute. La sua condizione fisica non era infatti delle migliori: Carosone aveva una insufficienza respiratoria e enfisema, un disturbo polmonare cronico. Problemi, quelli di Renato Carosone, che lo accompagnarono fino agli ultimi giorni della sua vita. Per questo nell’ultimo periodo il cantante passava molto tempo a letto, senza avere la possibilità di passare tanto tempo in piedi e svolgere attività che richiedessero energia. A lungo Renato Carosone è stato lontano dalle scene, fino a morire poi nel 2001.

Che malattia aveva Renato Carosone? Morì nel sonno

Renato Carosone era affetto da diversi problemi fisici dovuti all’età e probabilmente all’aneurisma di diversi anni prima. Nonostante ciò, il cantante non aveva una malattia vera e propria ma diversi disturbi dovuti all’età, che lo hanno portato alla morte, arrivata nel sonno, dunque senza sofferenza.

