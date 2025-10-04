La dedica di Beppe Convertini all'amata mamma Grazia commuove il web: "Sono a Ballando con le stelle per lei, malata di Parkinson"

Se il suo esordio a Ballando con le Stelle non è piaciuto più di tanto ai giurati, di certo Beppe Convertini può consolarsi con il sostegno incondizionato di mamma Grazia. D’altra parte è proprio per lei che l’attore e conduttore televisivo italiano ha deciso di accettare la chiamata di Milly Carlucci. Un modo come un altro per fare un regalo all’amata mamma, appassionata del talent di Raiuno e alle preso con una malattia che sta degenerando sempre più: il Parkinson.

Garbo, gentilezza e determinazione nella vita di tutti i giorni sono i valori che Beppe Convertini sente di aver ereditato dall’amata mamma. Valori che cerca di trasmettere nella sua quotidianità, anche a Ballando con le Stelle. Con la madre ha costruito un legame davvero speciale, perché lei lo ha cresciuto unicamente con le sue forze, dopo la tragica morte prematura del padre di lui. “La dedica a mia madre non è un caso…”, ha assicurato Beppe Convertini.

Beppe Convertini, la commovente dedica a mamma Grazia, malata di Parkinson

“Io sono andato a fare Ballando per lei. Anche se non so ballare quando è arrivata la chiamata ho detto sì e mamma quel giorno compiva 88 anni. È malata di Parkinson ed è una donna che amo profondamente. Le do tutto me stesso”, la commovente dichiarazione di Beppe Convertini. Parlando di sua mamma Grazia si commuove, non potrebbe essere altrimenti considerato il loro legame speciale.

Quando le ha comunicato che avrebbe partecipato a Ballando con le Stelle, le si sono illuminati gli occhi. E questo per Convertini vale tutta la fatica e l’impegno che sta mettendo in questa avventura. “Io sono un tronco di legno ma ballerò lo stesso e lo farò per lei e per tutte le mamme e le nonne”, ha detto con tenerezza il concorrente.

