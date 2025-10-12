Patty Pravo e la sua lotta contro la depressione: i dettagli

Patty Pravo, ospite oggi a Domenica In, è senza dubbio una delle voci più iconiche della musica italiana. Dietro il successo, però, Patty ha dovuto affrontare diversi periodi difficili della sua vita. In particolare, la cantante ha raccontato di aver lottato a lungo contro la depressione, una malattia che le provocava insonnia cronica, ansia paralizzante e una stanchezza continua che le rendeva difficile anche affrontare le normali azioni quotidiane.

Patty Pravo è ricorsa alla chirurgia estetica? Lei nega tutto/ "No lifting, solo filler facciale"

In quegli anni, Patty ha vissuto momenti di grande angoscia, sentendosi spesso senza energie e con la sensazione di non farcela neanche ad alzarsi dal letto, nonostante la carriera e la fama. Fortunatamente, alcuni anni fa è riuscita ad uscirne grazie a un viaggio in Africa, durante il quale ha partecipato a progetti di volontariato e attività per aiutare i bambini.

Patty Pravo ha un compagno? Insieme a Simone Folco: "43 anni più piccolo di me"/ Gli ex fidanzati

Patty Pravo: “Ecco come ho superato la depressione”

Mentre si trovava in uno dei periodi più complicati della sua vita, Patty Pravo ha deciso di andare in Africa accompagnata da Gino Strada, fondatore di Emergency, prendendo parte a diversi progetti di volontariato. Lì, ha incontrato persone che ogni giorno affrontano enormi difficoltà, facendole ritrovare un senso di scopo e gratitudine per la vita. Da lì, è riuscita a superare la sua malattia, ricominciando pian piano a vivere.