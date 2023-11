CHE MALATTIA HA RANDI INGERMAN: COS’È EPILESSIA?/ “Quando sono uscita dall’ospedale volevo togliermi la vita”

“Ho tanti problemi con la memoria, per cui non ricordo tante cose”. Inizia così il doloroso racconto di Randi Ingerman, che a Verissimo parla della sua malattia. Si inizia dall’infanzia. “Dopo il divorzio, mia madre ha cominciato a soffrire di depressione. Non è stato facile, ma grazie alla terapia abbiamo ricucito un rapporto meraviglioso”. La modella e attrice parla anche della morte del padre, vittima di un errore ospedaliero. “Ho vissuto tanti anni nel buio, sono sparita perché stavo male”. Nel 2005 un altro lutto, quello della nipotina. Non l’ultimo purtroppo per lei, perché poi è morto suo fratello. “Non riusciva a superare il dolore della morte della figlia. Due anni dopo ha avuto un’overdose di droga ed è morto. Mi sono trovata per terra in casa, ho cominciato ad avere crisi epilettiche per lo stress fortissimo”. A ciò si aggiunge la malattia della sorella, il lupus, per il quale ha subito un trapianto di reni.

Randi Ingerman affronta quindi il tema dell’epilessia: “Nel 2007 ho iniziato ad avere degli svenimenti, andavo avanti fingendo. Per otto anni ho preso farmaci che mi buttavano giù; quindi, prendevo antidepressivi che mi causavano le crisi. Non sapevo cosa fare”. Ha avuto anche un incidente nel bagno turco: “Sono svenuta e avendo perso i sensi mi sono ustionata, ho ustioni di terzo grado al gluteo sinistro. Mi hanno preso la pelle dalla schiena per sistemarlo”. Randi Ingerman ci scherza su a Verissimo: “Non sono più bella come prima, ma non sono mica da buttare”. Poi però rivela a proposito della sua battaglia con la malattia: “Quando sono uscita dall’ospedale volevo togliermi la vita”. Randi Ingerman lotta anche contro la depressione, oltre che contro l’epilessia. “La mia amica, la sua famiglia e i medici mi hanno aiutato. Sono contenta che ora si parli della salute mentale. Io comunque non rispondo ai farmaci e questo mi condiziona la vita”, spiega la modella e attrice a Verissimo, assicurando che ora sta bene. (agg. di Silvana Palazzo)

Randi Ingerman, la battaglia contro la malattia il coraggio di raccontarsi

Spesso e volentieri si guarda ai personaggi di spettacolo, a prescindere dal settore, come se fossero superuomini o superdonne. La tendenza è quella di considerare i personaggi noti come immuni alle sofferenze, ai periodi difficili, ma la realtà è ben altra. Di recente ad esporsi sul tema è stata Randi Ingerman che con grande forza e orgoglio è riuscita a raccontare il suo tortuoso percorso alle prese con la malattia.

Il racconto di Randi Ingerman diventa importante non per il contenuto in sé in riferimento alla malattia, ma per il fatto che in quanto personaggio pubblico può essere di supporto per chi vive la sua stessa esperienza. “Faccio i conti da tempo con crisi epilettiche e depressione, ma la malattia non mi abbatte”, queste le parole dell’attrice rilasciate in una recente intervista al Corriere della Sera – riportata da Sky Tg24 – dove aggiunse: “Non mi vergogno di dire che ho bisogno di aiuto, sono consapevole di soffrire di disturbi mentali e non ho remore ad ammetterlo”.

Randi Ingerman e la prima crisi epilettica: “Stavo lavorando ad un reality…”

Come anticipato, Randi Ingerman ha raccontato senza filtri la sua traumatica esperienza alle prese con la malattia. L’attrice soffre di epilessia, legata ad una depressione che l’ha attanaglia ma che – a suo dire – non arresta la sua voglia di vivere e di lottare per andare oltre l’amarezza di questo periodo buio. Il coraggio di raccontarsi anche al netto delle sofferenze fa da eco a quanto sta facendo di recente Fedez, anche lui in prima linea nella sensibilizzazione sui problemi di salute mentale. “Ringrazio Fedez per essersi messo a nudo, è il primo passo per venirne fuori, come ha dimostrato lui”.

Sempre nell’intervista al Corriere della Sera, Randi Ingerman ebbe modo di entrare nel dettaglio della sua malattia, raccontando aneddoti che mettono in evidenza tutte le difficoltà che sta vivendo. “Mi ritrovai a terra, svenuta, non sapevo che cosa mi stesse accadendo. Poi, mentre stavo lavorando ad un reality tv, accadde lo stesso; è stato allora che mi sono decisa ad approfondire”. Queste le parole dell’attrice a proposito della prima crisi epilettica, avuta nel 2007.











