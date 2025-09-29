Cosa succede tra Blanca e Liguori? Anticipazioni Blanca 3, parla Maria Chiara Giannetta: "Lei innamorata..", arrivo di Domenico ed Eva cambia tutto

Anticipazioni Blanca 3, triangolo amoroso tra Blanca, Liguori e Domenico? Parla Maria Chiara Giannetta

Maria Chiara Giannetta a partire da questa sera 29 settembre 2025 tornerà su Rai1 con la terza stagione di “Blanca”, vestirà i panni della detective cieca con un intuito fuori dal comune. Questa nuova stagione, in sei puntate con altrettante indagini, si aprirà subito con una grande novità un nuovo cane guida per la protagonista dopo la morte di Linneo che emozionerà non poco i telespettatori. Tuttavia ci sarà anche un’altra clamorosa novità che appassionerà il pubblico degli elementi di romance che tanto piacciono agli sceneggiatori italiani. Ecco cosa svelano le anticipazioni Blanca 3 e cosa succede tra Blanca e Liguori

In questa stagione la coppia formata dall’ispettore Michele Liguori, che ha il volto di Giuseppe Zeno e Blanca Ferrando, la protagonista impersonata dalla Giannetta sarà in crisi a causa dell’arrivo di Domenico Falena un agente che lavora per una società di sicurezza misterioso ed enigmatico che metterà in crisi la protagonista. In realtà Liguori è fidanzato con Veronica e pronto a sposarla ma l’arrivo di Falena gli farà capire che prova dei sentimenti per la Fernando. Ed a fornire delle anticipazioni Blanca 3 ci ha pensato la stessa Maria Chiara Giannetta. L’attrice innanzitutto ha rivelato cosa succederà con l’ispettore Liguori: “Blanca ne è ancora innamorata, ma lui ha scelto un’altra donna e lei è gelosa. Del resto, non può uccidere l’amore che prova per lui. E lui non le è d’aiuto: continua a girarle attorno.” E poi a proposito del triangolo amoroso ha aggiunto: “Si potrebbe parlare di una triangolazione amorosa, ma è molto più complesso di così e non possiamo dire di più…”



Colpo di scena in Blanca 3: tra Blanca e Liguori arrivano Domenico e la Faraldi

E non è tutto perché dalle anticipazioni Blanca 3 si scopre che più che un triangolo amoroso il rapporto tra i vari protagonisti potrebbe ben presto trasformarsi in qualcosa di molto più complesso mettendo in scena una serie di gelosie e colpi di scena. L’altra new entry nella fiction è Matilde Gioli che interpreta Eva Faraldi, direttrice della Superba Security Group, agenzia dedita al reclutamento e alla formazione degli addetti alla sicurezza armata delle navi cargo. Per lei Domenico Falena è un semplice agente, o c’è qualcosa di più? E Michele Liguori riuscirà a resisterle?