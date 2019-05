Che successo la finale di Amici 18/ Ascolti record da far sorridere Maria De Filippi

Una finale ad Amici come non si era mai vista con ascolti record, questo non solo grazie alla bravura e professionalità dell’eccellente padrona di casa Maria De Filippi, di tutto il suo staff. Ma anche e soprattutto grazie al grandissimo talento dei quattro finalisti: “il tenore Alberto, la cantautrice Giordana e i due ballerini Rafael e Vincenzo”. Il ballerino Rafael ha vinto il premio della categoria danza, classificandosi terzo nella classifica finale. Ma il vincitore assoluto è stato il tenore siciliano Alberto Urso, che ha battuto nello scontro finale Giordana Angi Giordana, alla quale è stato assegnato il Premio della Critica. Cosa ci ha lasciato questa finale? Ebbene tantissime cose, come quella di esser riuscita ad avvicinare le nuove generazioni e non solo, alla lirica e al balletto classico. Ma i veri fan del programma, ricorderanno bene che quella di quest’anno non è stata una vera e propria news, visto che già nell’edizione di Amici vinta da Emma, con la partecipazione al talent di Matteo Macchioni, fu introdotta la lirica.

Che successo la finale di Amici: come cambierà la loro vita?

Come cambierà la vita dei ragazzi dopo la finale di Amici, non possiamo saperlo con esattezza. L’unica cosa che conosciamo per ora è che i due ballerini presto partiranno per l’estero, chi per una borsa di studio della durata di 6 mesi, chi per un’audizione importante a Madrid, mentre invece Giordana, si confronterà con il suo pubblico, con l’inizio di un lungo instore che la vedrà impegnata per oltre un mese, stessa cosa anche per il vincitore Alberto. Quest’ultimo, ha ricevuto anche gli auguri speciali della ex conduttrice del programma ‘Ti lascio una canzone’ Antonella Clerici, visto che lo stesso a 12 anni, dopo aver iniziato giovanissimo a studiare canto, partecipò alla trasmissione di Rai Uno che abbiamo citato precedentemente, arrivando anche a duettare con Gianni Morandi nel brano ‘Tu che m’hai preso il cuor’. Terminata quell’esperienza, Alberto tornò a studiare, conseguendo il diploma in teoria e solfeggio presso il Conservatorio musicale di Messina e la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera prima di arrivare nella scuola di Amici nel 2018.“ Giordana e Alberto con la loro meravigliosa voce hanno permesso a tutti gli spettatori di ‘’poter camminare su un tappeto di note e di emozioni uniche che solo il bel canto sa regalare’’, mentre invece i ballerini con le loro magistrali esibizioni ci hanno fatto ‘’volare senza pagare il biglietto nel magico mondo della bellezza del mondo classico e di quello moderno’’, difatti sicuramente con grande gioia ai più attenti non sarà sfuggito durante la finale la partecipazione tra i professionisti del bravissimo ballerino Umberto Gaudino. Talento … talento …talento … questo è sempre stato e continuerà ad essere Amici …. Quindi suerte ai prossimi concorrenti che proveranno a regalarci nuove emozioni … perché … “ toda la vida es sueño, y los sueños sueños son”

