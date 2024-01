Che tatuaggio si è fatta Mara Venier?/ “Solo mio nipote Giulio poteva convincermi…”

Mara Venier, siparietto social dal tatuatore: “Nonna rock!”

C’è poco da fare, non essere colpiti dalla lucente briosità Mara Venier è praticamente impossibile. Passa il tempo, gli anni, ma la sua verve e simpatia viaggiano all’unisono con la sua professionalità in ambito televisivo. Nelle ultime ore ha attirato la curiosità e ilarità dei fan con un siparietto social degno di nota con la complicità di suo nipote Giulio.

Mara Venier ha infatti registrato un video nello studio di un tatuatore pronta, a poche ore dal suo consueto impegno con Domenica In, ad incidere sulla propria pelle il suo primo tatuaggio. Chiaramente, tra i commenti in molti si sono sbizzarriti ad ipotizzare quale potrebbe essere il disegno che ha deciso di imprimere sul braccio ma gli indizi forniti dal video non lasciano particolare spazio a teorie fondate, tranne il fatto che sarà sicuramente qualcosa che la lega al suo tenero nipote Giulio.

Mara Venier, il primo tatuaggio della sua vita per suo nipote Giulio: “Sono una nonna pazza…”

“Primo tatuaggio della mia vita e lo faccio con mio nipote Giulio, facciamo entrambi lo stesso tatuaggio”, queste le parole di Mara Venier nel video postato sui social, dopo essere stata rassicurata dal tatuatore sul fatto di poterlo sfoggiare nel corso della puntata di Domenica In. Bisognerà dunque attendere la diretta per scoprire come avrà agghindato il suo braccio, ma che il disegno sia stato scelto per rappresentare il suo tenero rapporto con il nipote Giulio.

“Sono una pazza ragazzi, una nonna pazza…”, scherza così Mara Venier nel video postato sui social in compagnia di suo nipote Giulio. La conduttrice ha mostrato gli ultimi attimi prima che l’ago del tatuatore si accingesse ad incidere sul suo braccio il primo tatuaggio della sua vita. C’è sempre una prima volta, e vista la scelta di creare qualcosa che la legasse anche simbolicamente a suo nipote Giulio, si tratta di un gesto davvero dolce e toccante.

