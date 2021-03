Che tempo che fa 14 marzo/ Ospiti Enrico Letta, Figliuolo e Colapesce Dimartino

ANTICIPAZIONI CHE TEMPO CHE FA 14 MARZO 2021

“Che tempo che fa”, trasmissione condotta da Fabio Fazio, torna a fare compagnia agli italiani anche quest’oggi, domenica 14 marzo 2021, con una nuova puntata in prima serata su Rai Tre che coinvolgerà, come di consueto, alcuni volti ormai familiari ai telespettatori. Quali? Ovviamente ci riferiamo a quelli di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, e Ale e Franz, senza dimenticare, ça va sans dire, lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano.

Ci saranno, però, due illustri ospiti che prenderanno parte all’appuntamento con “Che tempo che fa” e che, in questo particolare momento storico, sono per ragioni diverse al centro delle pubbliche discussioni. Si tratta, nello specifico, di Enrico Letta, candidato unico alla segreteria del Partito Democratico, e di Francesco Paolo Figliuolo, nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 al posto di Domenico Arcuri. Spazio anche per Roberto Burioni e Paolo Mieli, fresco di pubblicazione de “L’Italia della liberazione in 50 ritratti”, scritto con Francesco Cundari.

CHE TEMPO CHE FA: GLI ALTRI OSPITI

Le sorprese, tuttavia, non sono certo finite qui. Alla puntata di “Che tempo che fa” di oggi, domenica 14 marzo, prenderanno parte, oltre a Enrico Letta, Francesco Paolo Figliuolo, Roberto Burioni e Paolo Mieli, anche gli ormai celebri cantautori Colapesce Dimartino, in vetta nelle radio e su tutte le piattaforme streaming con il brano decisamente più virale del Festival di Sanremo 2021, “Musica leggerissima”, il cui videoclip ha già superato le 5 milioni di visualizzazioni. Infine, interverrà nel programma Antonio Monda, nelle librerie con il nuovo romanzo “Il principe del mondo”. A chiudere la serata, precisano dall’ufficio stampa della Rai, ci sarà come sempre “Il tavolo” con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. In questo caso, gli ospiti saranno Orietta Berti, reduce dal successo di Sanremo con il brano “Quando ti sei innamorato”, Stefano De Martino, in onda ogni martedì su Rai2 con “Stasera è tutto possibile”, Paolo Rossi, autore del nuovo libro “Meglio dal vivo che dal morto”, in uscita il 18 marzo, e il comico e attore partenopeo Francesco Paolantoni.

