Che tempo che fa, anticipazioni 10 aprile/ Ospiti: Pieraccioni, Sabrina Ferilli e…

Anticipazioni Che tempo che fa, la puntata di oggi 10 aprile 2022

Si rinnova nella prima serata di oggi, domenica 10 aprile 2022, l’appuntamento con la trasmissione Che tempo che fa, il talk show di Rai3 condotto da Fabio Fazio. L’appuntamento è come sempre fissato alle ore 20.00 sulla terza rete pubblica, in compagnia di numerosi ospiti che si alterneranno in studio ed in collegamento. Tra i temi centrali del nuovo appuntamento non mancherà uno spazio dedicato alla guerra in Ucraina, seguito dalla gara di solidarietà sull’accoglienza dei profughi, fino a passare al Covid, un’emergenza che non bisogna ancora ignorare del tutto.

Tra gli ospiti più attesi della nuova puntata di Che tempo che fa, ci sarà il Ministro della Cultura Dario Franceschini. Interverranno anche Chiara Amirante, Presidente e fondatrice di Nuovi Orizzonti, con Don Davide Banzato, assistente spirituale dell’associazione. Si tornerà a parlare di Covid insieme al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli. Si rinnoverà inoltre il consueto spazio dedicato a Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Ospiti Che tempo che fa: anche Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli

Ci sarà spazio non solo per l’informazione e la riflessione ma anche per l’intrattenimento nella puntata di oggi di Che tempo che fa, in onda nella prima serata di domenica 10 aprile 2022. A farci sorridere ed a raccontarsi al cospetto del padrone di casa Fabio Fazio sarà l’attore e regista toscano Leonardo Pieraccioni. Interverrà in studio anche l’attrice romana Sabrina Ferilli, di recente giudice speciale di Amici 21, chiamata a sostituire Stash dei The Kolors, a casa per Covid. E poi ancora lo scrittore Gianrico Carofiglio.

Come sempre non mancherà lo spazio dedicato agli interventi comici di Luciana Littizzetto, spalla fissa di Fabio Fazio. Ricordiamo che la trasmissione Che tempo che fa può essere visto non solo in diretta tv su Rai3 dalle ore 20.00 ma anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay, da pc e dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La medesima piattaforma permetterà anche di recuperare la puntata in un secondo momento, dopo la messa in onda.











