Che tempo che fa/ Anticipazioni 24 aprile, ospiti: Claudio Baglioni, Kuleba e…

ANTICIPAZIONI E OSPITI CHE TEMPO CHE FA

Dopo la pausa di Pasqua, Che tempo che fa torna oggi, domenica 24 aprile 2022, con una nuova puntata dalle ore 20:00. Un altro appuntamento da seguire su Rai 3 perché ricco di ospiti. Il conduttore Fabio Fazio, ad esempio, sui social ha annunciato che intervisterà Dmytro Kuleba, ministro degli Affari esteri dell’Ucraina. Del resto, è in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina la puntata odierna. Ci saranno anche molti contributi, ma inevitabilmente l’incontro con Kuleba sarà l’occasione per fare il punto della situazione, discutere degli scenari, anche per quanto riguarda i negoziati.

Ma oggi è la vigilia della Festa della Liberazione, per cui tra gli ospiti di Che tempo che fa ci sarà Teresa Vergalli, ex staffetta partigiana e membro dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi), le cui posizioni in merito all’invio di armi all’Ucraina hanno fatto discutere negli ultimi giorni. Spazio anche al giornalista e scrittore Roberto Saviano, all’economista Tito Boeri e al virologo Roberto Burioni.

CLAUDIO BAGLIONI A CHE TEMPO CHE FA

Tra gli ospiti di Che tempo che fa anche Sandra Bonzi e Claudio Bisio, in esclusiva Claudio Baglioni. L’artista sta vivendo il grande successo di “Dodici note solo”, la tournée che si è aperta nel gennaio scorso e si chiuderà il 16 maggio. Impegnato sui palchi di 71 teatri lirici e di tradizione tra i più prestigiosi d’Italia, da giugno sarà poi protagonista di Dodici note – Tutti su!, una serie di concerti in cui dividerà il palco on 110 tra musicisti e coristi, alle Terme di Caracalla di Roma, al Teatro Greco di Siracusa e all’Arena di Verona. Dunque, la partecipazione a Che tempo che fa sarà per Claudio Baglioni l’occasione per ripercorrere la sua gloriosa carriera e i progetti futuri. Baglioni, che ha presentato due edizioni del Festival di Sanremo di cui è stato anche direttore artistico, vanta oltre 50 anni di carriera e 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Con le sue canzoni di successo è diventato la colonna sonora degli italiani che oggi lo ritroveranno in tv a Che tempo che fa.

