Che Tempo Che Fa, anticipazioni 27 marzo/ Ospiti i ministri Speranza e Cingolani

Torna Che tempo che fa, il programma condotto su Rai 3 da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Un nuovo appuntamento, con un occhio naturalmente rivolto alla delicata e drammatica guerra tra Russia e Ucraina. Anche questa sera, quindi, ampio spazio verrà dedicato al conflitto che sta tenendo in ansia l’intero mondo. Le anticipazioni rivelano che nel corso della puntata si terranno degli approfondimenti per comprendere ciò che sta accadendo. Lo si farà in compagnia di personaggi provenienti dal mondo della politica e della cultura, ma non solo.

Tanti contributi sono attesi da intellettuali, giornalisti e inviati che prenderanno parte alla trasmissione di Fabio Fazio. Ci sarà chiaramente spazio anche per i momenti ludici e più leggeri, con Luciana Littizzetto come sempre protagonista. Nelle scorse settimane la comica si è ritagliata uno spazio importante, superando i confini della comicità, quando ha letto una toccante lettera ad un soldato.

Che Tempo che Fa, Speranza e Cingolani ospiti di Fabio Fazio e Filippa Lagerback

Questa sera, quindi, toccherà alla mitica Luciana Littizzetto riportare un po’ di spensieratezza e allegria a Che Tempo Che fa. L’attrice comica affiancherà il consolidato duo composto da Fabio Fazio e Filippa Lagerbåck, con i suoi momenti iconici. Come accennavamo sarà una puntata in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, ma molta attenzione verrà riservata alla situazione della pandemia in Italia con il Ministro della Salute Roberto Speranza. E poi tra gli altri ospiti il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni.

