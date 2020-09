Che tempo che fa/ Anticipazioni 27 settembre e ospiti: Anthony S. Fauci e Master KG con Jerusalema

Domenica 27 settembre, Fabio Fazio torna a condurre Che Tempo che fa. Il programma, giunto alla 18esima edizione, torna in onda su Raitre. L’appuntamento è alle 20 con “Che Tempo Che Fa – Anteprima” dedicata all’attualità e all’informazione culturale. A seguire ci sarà Che tempo che fa con la formula classica con interviste a personaggi di spicco, italiani e internazionali della politica, dello sport, dello spettacolo e della società. Alle 23, poi, spazio al Tavolo di che tempo che fa. Presenze fisse della nuova stagione di che tempo che fa sono: Luciana Littizzetto, di Filippa Lagerbåck, del Mago Forest, di Gigi Marzullo, di Nino Frassica e di Ale e Franz ed Enrico Brignano. Ogni settimana, inoltre, ci sarà un approfondimento sui temi dell’attualità affidato a Roberto Saviano.

Anthony S. Fauci ospite della prima puntata di Che tempo che fa

Fabio Fazio apre la nuova stagione di Che tempo che fa con un’intervista esclusiva ad Anthony S. Fauci, medico e scienziato statunitense, membro della task force anti-Coronavirus della Casa Bianca, direttore dell’Istituto nazionale di allergia e malattie infettive (NIAID). Un’intervista attesissima e con cui Fabio Fazio cercherà di fare luce sull’attuale situazione della pandemia. Oltre a Fauci, nel corso della prima puntata, interverranno anche: Roberto Burioni, Giovanna Botteri. Ci saranno poi Diletta Leotta, Fabio Rovazzi, Virginia Raffaele. Per la musica, infine, in collegamento da Johannesburg, ci saranno il produttore sudafricano Master KG e la cantante Nomcebo Zikode che si esibiranno sulle note “Jerusalema”.

Le parole di Fabio Fazio

Fabio Fazio torna su Raitre e, durante l’incontro con la stampa, come si legge sulla pagina Facebook di Che tempo che fa, ha detto: “Quattro anni e tre reti, il mio è l’unico programma della storia che ha fatto Rai 3, Rai 1, Rai 2 e ora di nuovo Rai 3, un ritorno a casa. La Rai ha altre tredici reti, quindi c’è ancora spazio per il gioco dell’oca. Per essere gentili, diciamo che è un fatto inusuale. Su Raiuno facevamo quasi 4 milioni di media, a Rai 2 Che Tempo Che Fa l’anno scorso è stato il programma più visto della rete. Ho scelto di difendermi con il lavoro e con i risultati“. Fazio, dunque, è pronto ad una nuova stagione della trasmissione che conduce da anni.



