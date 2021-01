Che tempo che fa/ Anticipazioni 31 gennaio e ospiti: Susan Sarandon, Scamarcio e…

Nuova puntata di Che tempo che fa oggi, domenica 31 gennaio 2021. Il programma condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback va in onda in prima serata su Rai 3. L’appuntamento è fissato alle 20:00 e sarà caratterizzato dai consueti spazio dedicati agli artisti ospiti, come Enrico Brignano, il Mago Forest, Gigi Marzullo, Ale e Franz, Nino Frassica e Roberto Saviano con il suo approfondimento sull’attualità. Ma la puntata di oggi di Che tempo che fa è ricca di ospiti, alcuni più attesi, come confermano le anticipazioni. Questo è il caso di Susan Sarandon, premio Oscar come miglior attrice protagonista per Dead Man Walking, nonché vincitrice del premio Basta per Il Cliente. La star di Hollywood è stata anche protagonista del film cult Thelma & Louise che quest’anno celebra il 30esimo anniversario dall’uscita.

Ci sarà però spazio anche alle ultime novità sulla pandemia Covid. Quindi, interverrà in collegamento il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri. Tra gli ospiti anche Francesca Levi-Schaffer, docente di immune-farmacologia all’Università ebraica di Gerusalemme e membro del Comitato del ministero della Salute israeliano.

CHE TEMPO CHE FA, OSPITI DI OGGI 31 GENNAIO 2021

Lo spazio dedicato al Covid prevede ovviamente anche la presenza del virologo Roberto Burioni, ospite fisso di Che tempo che fa. Così come è fisso lo spazio dedicato per le risposte alle domande dei telespettatori. Ma nella puntata di oggi c’è spazio anche al mondo dello spettacolo e del cinema. Quindi, tra gli ospiti anche Giorgio Panariello e Marco Giallini per presentare il varietà “Lui è peggio di me” che sarà trasmesso da giovedì 4 febbraio su Rai 3. Poi toccherà a Riccardo Scamarcio, che è attore, co-sceneggiatore e co-produttore del film “L’ultimo paradiso” con Rocco Ricciardulli regista. Per il dibattito nazionale saranno coinvolti giornalisti di primo piano come Concita De Gregorio, Massimo Giannini, Ferruccio de Bortoli, Antonio Di Bella, Marco Varvello, Sergio Paini e Donato Bendicenti. A completare la serata il tradizionale Che tempo che fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica e Gigi Marzullo. A loro si aggregheranno Orietta Berti, Francesco Paolantoni e Aldo Vita, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni.

CHE TEMPO CHE FA, DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

La nuova puntata di oggi di Che tempo che fa può essere seguita dalle ore 20:00 in diretta tv su Rai 3, ma anche in diretta video streaming grazie all’applicazione Raiplay. Basta collegarsi sulla piattaforma realizzata dalla Rai, selezionare “diretta” e poi il canale prescelto per poter seguire la puntata del programma di Fabio Fazio anche dal proprio pc, tablet e/o smartphone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA