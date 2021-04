Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 11 aprile 2021: Pelè, Noemi, Matteo Garrone e…

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti 11 aprile

Dopo la pausa pasquale, oggi, domenica 11 aprile, dalle 20 su Raitre, torna l’appuntamento con Che tempo che fa. Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano, farà compagnia ai telespettatori con una serata ricca di ospiti e di riflessioni importanti. Quella in onda questa sera è una puntata particolarmente attesa da tutti gli sportivi. Ospite di Fabio Fazio, infatti, sarà il grandissimo campione brasiliano Pelè. Edson Arantes do Nascimento, questo il vero nome di Pelè, è detentore del Guinness World Record per il maggior numero di gol segnati in carriera. Inoltre, è ancora l’unico calciatore ad aver vinto tre mondiali e, nel 2000, insieme a Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre 2020, è stato “Calciatore del secolo”. Tra ricordi legati alla sua carriera e al suo privato, Pelè regalerà una storia importante di calcio e di vita al pubblico di Che tempo che fa.

Tutti gli altri ospiti

Nel corso della puntata, per lo spazio dedicato sempre allo sport, ci saranno Milena Bertolini e Sara Gama, rispettivamente ct e capitana della Nazionale italiana di calcio femminile. Ospiti di Fabio Fazio, poi, saranno Roberto Burioni, il regista Matteo Garrone, che presenterà “Gomorra – New Edition”, in onda su Raitre venerdì 16 aprile e don Davide Banzato, autore del libro “Tutto ma prete mai. Una storia di ribellione e d’amore”. Come sempre, la puntata si concluderà con il tavolo di Che tempo che fa. A fare compagnia a Fabio Fazio ci saranno il Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo Ale e Franz mentre, tra gli ospiti, ci saranno Noemi, protagonista del Festival di Sanremo 2021 con il brano “Glicine”, già Disco d’Oro, Lello Arena, Orietta Berti e Marisa Laurito che, con una grande carriera alle spalle e tante esperienze di vita nel cassetto, ha scritto l’autobiografia “Una vita scapricciata”.

