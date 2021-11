Che tempo che fa anticipazioni e ospiti 14 novembre/ Lady Gaga in esclusiva tv

Anticipazioni Che tempo che fa 14 novembre 2021

Che tempo che fa, in onda questa sera su Rai 3 con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ospiterà in esclusiva tv Lady Gaga, una delle più grandi artiste che interverrà nel talk show per presentare l’attesissimo nuovo film “House of Gucci” in cui vestirà i panni di Patrizia Reggiani nella sconvolgente storia della famiglia dietro l’impero della casa di Alta Moda Italiana. Il film uscirà negli Stati Uniti il 24 novembre 2021 mentre in Italia la sua uscita nelle sale cinematografiche è prevista per il 15 dicembre.

Altri ospiti appartenenti al mondo del cinema a Che tempo che fa saranno Pif e Fabio De Luigi rispettivamente regista e protagonista del film “E noi come stronzi rimanemmo a guardare” film prodotto da Sky Original disponibile in prima visione su Sky Cinema Uno il 29 novembre e successivamente in streaming su Now.

Simonetta Gola, vedova Gino Strada ospite a Che tempo che fa

Non solo ospiti cinematografici per Che tempo che fa, questa sera ospiti anche il ministro della salute Roberto Speranza che parlerà dell’attuale situazione epidemica in Italia, Simonetta Gola, responsabile della comunicazione e delle campagne di raccolta fondi internazionali di Emergency, nonché vedova di Gino Strada per il quale martedì 16 novembre si terrà al Teatro Dal Verme a Milano una serata in suo ricordo intitolata “Non esistono scommesse impossibili”, e Roberto Burioni.

A chiudere la serata di Che tempo che fa, il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta BertI, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Tortora e Giacomo Poretti, in libreria con “Turno di notte. Storia tragicomica di un infermiere che avrebbe voluto fare altro”.

