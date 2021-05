Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 16 maggio: Sharon Stone e Giuliano Sangiorgi

Che tempo che fa, anticipazioni puntata 16 maggio

Domenica 16 maggio, alle 20.00 su Rai3 torna l’appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Anche questa settimana sono tanti gli ospiti che animeranno la puntata. Grande attesa per la presenza di Sharon Stone che presenterà la sua autobiografia “Il Bello di Vivere Due Volte” che sta ottenendo un grande successo in tutto il mondo. La diva di Hollywood, oltre ad essere la protagonista di importanti film che le sono valsi una nomination all’Oscar e la vittoria di un Golden Globe e di un Emmy Award, è da sempre in prima linea nella lotta per il riconoscimento dei diritti umani. Per il suo impegno ha ottenuto il Nobel Peace Summit Award, l’Harvard Humanitarian Award, il Muhammad Ali Humanitarian Award, il World Charity Award e uno Spirit Award e l’intervista con Fabio Fazio sarà l’occasione per raccontare la propria vita privata, la propria carriera, ma anche il suo impegno sociale.

Tutti gli ospiti del 16 maggio a Che tempo che fa

Dopo lo spazio dedicato a Sharon Stone, nella nuova puntata di Che tempo che fa, ci sarà Giuliano Sangiorgi che presenterà il romanzo “Il tempo di un lento” e parlerà del premio per “Dalle mie parti” con cui, insieme ai Negramaro, ha vinto il Premio Amnesty International Italia 2021 come miglior brano sui diritti umani. E ancora: Ferrucci de Bortoli; Gad Lerner; il regista e attore Giuliano Montaldo, autore dell’autobiografia “Un grande amore”. Ci sarà spazio anche per fare il punto sulla pandemia con il medico e scienziato Anthony S. Fauci, Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases. L’ultima parte della serata sarà dedicata al tavolo con gli ospiti fissi Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz a cui si aggiungeranno Katia Follesa; Riccardo Rossi; Francesco Paolantoni; Lello Arena; Orietta Berti e Giuliano Sangiorgi.

