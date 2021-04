Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 18 aprile: Carlo Verdone e Thierry Breton

Che tempo che fa, anticipazioni puntata 18 aprile

Domenica 18 aprile, alle 20 su Raitre, torna l’immancabile appuntamento con Che tempo che fa. La prima parte della nuova puntata del programma di Fabio Fazio, affiancato anche questa sera da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, sarà dedicata all’attualità. Oltre a fare il punto sulla situazione economica italiana con il professor Cottarelli e sulla pandemia con il professor Roberto Burioni, Fabio Fazio intervisterà il commissario europeo per il mercato interno e i servizi Thierry Breton farà il punto sulla situazione dei vaccini nell’Unione Europea. Ai microfoni della trasmissione di Raitre, Breton spiegherà la situazione vaccinale nei diversi Stati europei per capire quando tutte le persone riceveranno il vaccino.

Tutti gli ospiti del 18 aprile di Che tempo che fa

Come in ogni puntata di Che tempo che fa, accanto ad ospiti del mondo della politica, della medicina e dell’economia, non mancano quelli dello spettacolo. Questa sera, nel salotto di Fabio Fazio, tornerà uno degli attori e registi più amati di sempre da pubblico e critica che, con i suoi film, i suoi numerosi personaggi e la sua capacità di rappresentare la società con ironia, ha raccontato l’Italia e gli italiani ovvero Carlo Verdone. Oltre a parlare della propria carriera e dei progetti futuri, racconterà anche come ha affrontato e sta affrontando la pandemia. Per lo spazio dedicato alla musica, invece, ci sarà Lodo Guenzi, protagonista del tavolo di Che tempo che fa che, come sempre chiuderà l’appuntamento odierno. Con Lodo de Lo stato sociale ci saranno altri ospiti oltre alle presenze fisse che sono Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo Ale e Franz.

