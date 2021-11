Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti 21 novembre/ Attesa per Paolo Sorrentino

Anticipazioni Che tempo che fa, ospiti 21 novembre 2o21

Questa sera a partire dalle 20:00 andrà in onda una nuova puntata di Che Tempo che fa di Fabio Fazio. Come in ogni puntata ci saranno numerosi ospiti a partire dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia in libreria con “Ragioniamoci sopra. Dalla pandemia all’autonomia” in cui il politico offre una riflessione sulla società moderna e porta avanti la causa dell’autonomia.

Uno tra gli ospiti più attesi di questa sera a Che Tempo che Fa è il regista Paolo Sorrentino, autore del film che ha vinto il Leone D’Argento, gran premio della giuria all’ultimo Festival del Cinema di Venezia e che rappresenterà l’Italia agli oscar nella selezione per il Miglior Film internazionale, intitolato “È stata la mano di Dio”.

Che tempo che fa, spazio alla street art con Tv Boy

Come in ogni puntata, anche questa sera a Che tempo che fa ci sarà Roberto Burioni, il professore di Microbiologia e Virologia all’Università San Raffaele. Presente in puntata anche il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio nelle librerie con il suo nuovo lavoro intitolato: “Indro. Il 900. Racconti e immagini di una vita straordinaria”.

Fabio Fazio dedicherà anche un momento alla street art con TvBoy, pseudonimo di Salvatore Benintende, uno street artist che dal 2 dicembre sarà al Mudec di Milano con la sua mostra personale e il suo volume TvBoy. A chiudere la puntata di Che Tempo che fa il consueto tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

