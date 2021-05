Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti ultima puntata 30 maggio: Vialli e Mancini

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti ultima puntata 30 maggio

Ultima puntata di Che tempo che fa oggi, 30 maggio, almeno per questa edizione. Quando si parla di Fabio Fazio non si sa mai fino a quando possa durare l’idillio con la rete e, quindi, anche la collocazione del suo programma, fatto che almeno per oggi il conduttore tornerà a tenere le redini del talk show accompagnato dalla sua inseparabile compagna d’avventura Luciana Littizzetto. A loro si uniranno anche Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma quali saranno gli ospiti Che Tempo che fa? Ancora una volta ci sarà ampio spazio dedicato al Covid, ai vaccini e alle riaperture tanto che le anticipazioni rivelano che tra gli ospiti il Ministro della Salute Roberto Speranza pronto a rispondere a domande e dubbi in vista delle riaperture delle prime Regioni in bianco.

Burioni: "Covid non creato volontariamente"/ Fauci lo smentisce: "Non sono convinto"

Vialli e Mancini tra gli ospiti di oggi di Che tempo che fa

Dall’altra parte, sempre nel salotto di Che tempo che fa, ci saranno i “gemelli del gol” Gianluca Vialli e Roberto Mancini, rispettivamente capo delegazione e CT della Nazionale di Calcio dell’Italia, autori del libro “La bella stagione” che raccontano il dietro le quinte dello Scudetto della squadra genovese di cui è tifoso sfegatato proprio il padrone di casa. Nell’ultima puntata della trasmissione ospite anche il compositore Nicola Piovani, Premio Oscar per la colonna sonora de “La vita è bella”, e la più giovane primatista mondiale nella storia del nuoto italiano, Benedetta Pilato. Non mancherà come sempre la sezione dedicata alla musica con l’arrivo di Giusy Ferreri e Takagi&Ketra pronti a lanciare il loro nuovo tormentone estivo dal titolo “Shimmy Shimmy”. Spazio al lancio del docufilm La grande staffetta con gli atleti paralimpici di handbike Ana Maria Vitelaru e Diego Gastaldi. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con i soliti noti ma anche Giusy Ferreri, Lillo, Francesco Paolantoni, Orietta Berti e Lello Arena.

LEGGI ANCHE:

Enzo Pirola, marito Elena Cattaneo/ "Dopo il matrimonio sono sparita per 3 anni"Elena Cattaneo/ "Una vita dedicata allo studio delle cellule staminali"

© RIPRODUZIONE RISERVATA