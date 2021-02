Che tempo che fa/ Anticipazioni, ospiti 14 febbraio Carlo Verdone e Maurizio Costanzo

Tornerà su Rai 3 quest’oggi, domenica 14 febbraio 2021, “Che tempo che fa”, trasmissione condotta da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz e Roberto Saviano. Come di consueto, il palinsesto prevede una finestra di anteprima alle 20, poi l’avvio del programma vero e proprio alle 20.30 con l’appendice di “Che tempo che fa – Il tavolo”, solitamente la parte più leggera e spensierata della serata, nella quale ci si lascia andare anche ad alcune battute di spirito.

Gli ospiti della trasmissione saranno numerosissimi, come di consueto: interverranno infatti Walter Ricciardi (consigliere scientifico del ministro della Salute per la pandemia di Coronavirus), Alberto Mantovani (direttore scientifico di Humanitas e professore emerito di Humanitas University), il giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo, l’attore Carlo Verdone (dal 16 febbraio nelle librerie con l’autobiografia “La carezza della memoria”) e il vincitore del Festival di Sanremo 2019, Mahmood, che sarà in diretta con il nuovo singolo “Inuyasha”.

CHE TEMPO CHE FA: OSPITI DELLA DIRETTA DEL 14 FEBBRAIO

Ma non è tutto, perché – si sa – il parterre di Fabio Fazio è sempre ricco di personaggi famosi e giornalisti. Ecco dunque che la Rai ha annunciato la presenza nel corso della puntata di “Che tempo che fa” in programma nella serata di oggi, domenica 14 febbraio 2021, su Rai 3, anche del direttore de “La Stampa”, Massimo Giannini e di Ferruccio de Bortoli, Michele Serra e Antonio Di Bella (corrispondente Rai dagli USA e autore dell’instant book “L’assedio – Washington, 06/01/2021. Cronaca del giorno che ha cambiato la Storia”). Non mancheranno di certo, pertanto, i dibattiti e gli argomenti per alimentare questi ultimi, per poi chiudere la diretta, come di consueto, con “Il tavolo” finale, al quale prenderanno parte alcuni protagonisti fissi (Mago Forest, Nino Frassica e Gigi Marzullo) e, in qualità di ospiti d’eccezione, l’amata artista Orietta Berti (prossima alla dodicesima partecipazione della sua carriera al Festival di Sanremo), Francesco Paolantoni, l’ex velina Elena Barolo e il direttore della testata giornalistica “Tv Sorrisi e Canzoni” Aldo Vitali.



