Che tempo che fa, anticipazioni puntata 13 febbraio/ Tra gli ospiti Gianni Morandi…

“Che tempo che fa”, anticipazioni puntata 13 febbraio 2022

Stasera andrà in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio. Tra i tanti ospiti della puntata il terzo classificato al Festival di Sanremo Gianni Morandi. La sua canzone “Apri tutte le poste” sta conquistando anche la radio e il brano è uno dei più trasmessi. Il cantante parlerà della sua felice esperienza sanremese ripercorrendo anche i suoi 60 anni di carriera. Nella puntata in onda questa sera sarà dato spazio anche all’approfondimento di attualità legato alla situazione sanitaria. Interverranno Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute; il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; il professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni.

Roberto Marino, morte del papà di Cristina Marino e la rinuncia a Sanremo 2022 di Luca Argentero

Tra gli ospiti particolarmente atteso per il pubblico femminile è Luca Argentero. L’attore sta spopolando grazie al successo della serie “Doc”. Argentero sarebbe dovuto salire anche sul palco dell’Ariston ma un lutto familiare lo ha impedito. Infatti Cristina Marino ha perso di recente il padre e Luca ha preferito rimanerle vicino. A chiudere la serata come ogni puntata ci sarà Che Tempo Che Fa – Il Tavolo al quale parteciperanno i personaggi del cast fisso Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest e gli ospiti Stefano De Martino, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lucia, Mara Maionchi, Piero Pelù, Maurizio Ferrini. Saranno presenti anche la vice presidente dell’Emilia Romagna Elly Schlein, il teologo Vito Mancuso; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini ed i giornalisti Ferruccio de Bortoli e Nello Scavo.

Franca Sebastiani, ex moglie Massimo Ranieri/ "I suoi produttori ci hanno separati"

“Che tempo che fa”: tra gli ospiti Luca Argentero

Luca Argentero sarà ospite della puntata di questa sera di “Che tempo che fa”. L’attore ha perso di recente il suocero e per questo non ha potuto partecipare come ospite al Festival di Sanremo. Sui social, l’attore ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà ma non sono mancati i messaggi polemici. Tra le battute, quella dell’account satirico Spinoza, che proprio non è andata giù al protagonista della serie tv “Doc – Nelle tue mani”. “Luca Argentero non è a Sanremo per un lutto in famiglia. La stessa scusa che usavamo noi quando c’era il compito in classe”, ha twittato Spinoza Live. Argentero ha replicato senza pensarci due volte “Ma vaff****o”.

Massimo Ranieri, voglia di un figlio/ "E' un sogno, sarei un padre ideale"

Luca Argentero sta totalizzando ascolti record con la fiction “Doc” che proprio la scorsa puntata ha battuto la Juventus. Proprio l’altra sera Cristina Marina ha postato un video tenerissimo in cui appare la figlia Nina Speranza intenta a guardare la televisione davanti il primo piano del padre. “First supporter” scrive la modella a corredo del tenero video pubblicato tra le storie Instagram dove anche un cuore rosso conferma l’amore di una famiglia unitissima.



© RIPRODUZIONE RISERVATA