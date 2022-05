Che tempo che fa, anticipazioni puntata 15 maggio/ Ospiti Ligabue e Marcell Jacobs…

Che tempo che fa, anticipazioni puntata 15 maggio: Luciano Ligabue e Marcell Jacobs tra gli ospiti

Andrà in onda stasera una nuova puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio. La puntata sarà, in buona parte, incentrata sulla guerra in Ucraina con contributi di numerosi intellettuali, inviati e giornalisti. Tra gli ospiti di questa sera ci sarà Marcell Jacobs, due volte Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, primo italiano nella storia ad aver vinto un oro olimpici nei 100 metri piani e a essere mai arrivato in finale per questa specialità. Lui che dal 17 maggio è nelle librerie con l’autobiografia ‘Flash – la mia storia’. Fabio Fazio ospiterà anche la band ucraina che ha conquistato la vittoria all’Eurovision Song Contest con il brano Stefania.

Tra gli ospiti della puntata: Alberto Mantovani, presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, Roberto Burioni, Professore ordinario di microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, Luciano Ligabue nelle librerie con l’autobiografia ‘ Una Storia’. Il rocker racconta per la prima volta la sua storia più intima, personale e familiare, e protagonista il prossimo 4 giugno del concerto – evento 30 anni in un (nuovo) giorno a Campovolo, per celebrare i suoi 30 anni di carriera. Direttamente dalla serie Don Matteo arriveranno due protagonisti, Raoul Bova che nella serie ha preso il posto di Terence Hill interpretando Don Massimo e Nino Frassica che da sempre veste i panni del Maresciallo Cecchini. Dal 2005 al suo fianco c’è anche Luciana Littizzetto, che ha un blocco a lei dedicato con il suo monologo sui fatti salienti della settimana.

Che tempo che fa: dalla serie Don Matteo arrivano…

Sul profilo ufficiale del programma Che tempo che fa è apparsa una foto che ha ricevuto numerosi like e commenti. In studio si comporrà la coppia professionale composta dallo splendido Raul Bova e da Nino Frassica, già presenza fissa alla Corte di Fazio, che in Don Matteo impersonano Don Massimo e il già menzionato Maresciallo Cecchini. Una coppia che abbiamo già ammirato mesi fa sul prestigioso palco del Teatro Ariston durante l’ultimo Festival di Sanremo e che oggi, con la messa in onda della nuova stagione della fiction, pare piacere davvero molto al grande pubblico.

Previsti sketch e momenti a dir poco esilaranti oltre che qualche assai gustosa anticipazione riguardo alla prossime puntate della serie, tanto cara da anni agli italiani di ogni età, giovanissimi assolutamente inclusi. Una puntata che si preannuncia scoppiettante ricca di ospiti. Cortese e sorridente, gentile, accogliente con i suoi ospiti e moderato nel linguaggio, Fabio Fazio conquista ogni puntata una vasta platea di telespettatori.











