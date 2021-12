Che tempo che fa, anticipazioni puntata 19 dicembre/ Super ospite Javier Bardem

L’attore Javier Bardem sarà ospite di “Che tempo che fa”. Dopo aver accolto Brian May, Ed Sheeran e Lady Gaga domenica 19 dicembre 2021 il conduttore Fabio Fazio avrò la possibilità di intervistare uno degli attori più apprezzati del cinema mondiale. Javier Bardem arriva in studio per raccontare al pubblico la sua ultima fatica davanti la cinepresa che lo vedrà protagonista in tutte le sale a partire da giovedì 23 dicembre 2021. L’attore è infatti il protagonista della nuova pellicola del regista Fernando León de Aranoa dal titolo Il capo perfetto, già candidato agli Oscar nella sezione per il Miglior film straniero. Lo spagnolo non parlerà solo del suo ultimo progetto ma racconterà della sua straordinaria carriera ricca di riconoscimenti e baciata indiscutibilmente da tanto affetto da parte del pubblico. Già vincitore dell’Oscar nel 2008 come Miglior attore non protagonista per Non è un paese per vecchi, è stato più volte candidato per grandi premi ed è stato capace di vincere un Premio BAFTA, sei Premi Goya, due Coppe Volpi a Venezia e il Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes. Il capo perfetto, infatti, ha già ricevuto la candidatura all’Oscar per il Miglior film straniero per la Spagna. Si scontrerà, dunque, con il nostro “È stata la mano di Dio” per il riconoscimento dell’Accademy.

Sarà ospite anche Roberto Bolle per presentare la quinta edizione di “Danza con me”, il Maestro Nicola Piovani, all’Auditorium Parco della Musica di Roma durante le Feste con lo spettacolo “La musica è pericolosa”, racconto tra musica e parole di alcune tappe della sua carriera, Enrico Brignano protagonista della terza edizione del suo one man show “Un’ora sola vi vorrei”, dal 28 dicembre su Rai2, Roberto Burioni; Giovanna Botteri; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; Michele Serra con lo spazio “Le cose che non ho capito”. A chiudere la serata, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti: Paolo Fox, nelle librerie con “L’Oroscopo 2022”; Stefano De Martino al debutto con il nuovo show “Bar Stella” dal 28 dicembre su Rai2; Serena Autieri; Lello Arena; Francesco Paolantoni, Maurizio Ferrini. “Che Tempo che Fa” tornerà in onda domenica 16 gennaio.

