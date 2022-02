Che tempo che fa, anticipazioni puntata 20 febbraio/ Tra gli ospiti Amadeus e…

Anticipazioni “Che tempo che fa” puntata 20 febbraio 2022:

Andrà in onda questa sera su Raitre una nuova puntata di “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio. Ospite in studio Amadeus, reduce dal successo del Festival di Sanremo. Il conduttore ripercorrerà tutti i momenti più importanti che hanno caratterizzato l’ultima edizione della manifestazione canora e parlerà anche della nuova sfida di “Affari tuoi formato famiglia” che ha debuttato proprio ieri sera su Raiuno. Fabio Fazio ospiterà anche Dargen D’Amico, vera rivelazione del Festival di Sanremo che sta spopolando nelle radio con la sua hit “Dove si balla”. In studio arriveranno poi Corrado Guzzanti e Virginia Raffaele a qualche giorno dall’uscita del divertente programma “Lol – Chi ride è fuori 2” su Amazon Prime Video.

Malattia Tullio Solenghi: emicrania "curata" con dieta vegetariana/ "Ero ko, ma un giorno..."

Proprio qualche giorno fa si è svolta la conferenza stampa di presentazione del programma e Corrado Guzzanti ha rivelato di aver volto questa occasione come terapia d’urto: “Ho sottovalutato la fatica fisica avendo una certa età: come chi s’iscrive alla maratona di NY. È stato come fare il militare. Una terapia d’urto per me: all’inizio, in un ambiente non mio, avevo la disperazione del comico. che poi è quella che genera le cose più divertenti. Comunque i 2 anni chiusi in casa per Covid mi hanno scatenato una voglia di shock. Non ricordo di molte cose che ho combinato. La gag su Venditti? Non mancherà”. Spazio poi ai temi etici con la presenza di Emma Bonino e Marco Cappato che racconteranno il loro impegno sociale e commenteranno il respingimento del referendum sull’eutanasia legale.

Laura Fiandra, Alice, Margherita: moglie, figlie Solenghi/ Primo incontro particolare

Ospiti “Che tempo che fa” Iva Zanicchi e Dario Argento tra gli ospiti

Nell’appuntamento di questa sera di “Che tempo che fa” ci sarà uno spazio dedicato all’attualità e in particolare all’emergenza coronavirus. Nelle ultime settimane la situazione pare migliorata e si parla già di un allentamento nelle misure restrittive. Interverranno Guido Rasi, consulente del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo e direttore scientifico di Consulcesi; con il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni; ed ancora Carlo Cottarelli; il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; il corrispondente RAI da Mosca Marc Innaro; Annalisa Cuzzocrea; Piero Sansonetti e Paolo Liguori, fondatori della nuova web tv Riformista TV.

Barbara Foria, chi è l'attrice/ Dal successo di Un medico in famiglia ai cinepanettoni, poi...

A chiudere la serata torna il consueto Che Tempo Che Fa – Il tavolo con la presenza dello spumeggiante Nino Frassica e degli altri amici Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest. Saranno ospiti di questo divertente spazio anche Iva Zanicchi, reduce anche lei dal Festival di Sanremo, Dario Argento, dal 24 febbraio in sala con il thriller da lui diretto Occhiali neri, Cristiano Malgioglio, Lello Arena e Maurizio Ferrini. Si fermerà per delle simpatiche chiacchiere anche Dargen D’Amico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA