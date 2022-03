Che tempo che fa, anticipazioni puntata 6 marzo/ Ospiti: Shevchenko, Stromae e…

ANTICIPAZIONI CHE TEMPO CHE FA, PUNTATA 6 MARZO

Torna Che tempo che fa, il programma condotto su Rai 3 da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Un nuovo appuntamento, ma diverso dal solito a causa della guerra tra Russia e Ucraina. Infatti, grande spazio verrà dedicato nella puntata di oggi, domenica 6 marzo 2022, al conflitto. Le anticipazioni svelano che sono previsti collegamenti sul campo per raccontare in diretta quello che sta accadendo. Dunque, tra gli ospiti sono previsti diversi giornalisti e politici, ma non solo, per discutere dell’invasione russa. Infatti, spicca Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan ed ex commissario tecnico della nazionale ucraina, che dell’Ucraina è simbolo e voce come ricordato da Fabio Fazio.

La sua sarà una testimonianza importante. Così come lo è l’intervento del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, che dovrà fare il punto sulla guerra dal punto di vista istituzionale. Per quanto riguarda, invece, il focus sull’emergenza Covid-19 è previsto l’intervento del virologo Roberto Burioni, ospite fisso di Che tempo che fa.

OSPITI CHE TEMPO CHE FA: DACIA MARAINI E STROMAE

«Simbolo e voce dell’Ucraina, Andriy Shevchenko si è subito attivato per raccogliere fondi per il suo Paese e questa domenica interverrà a Che tempo che fa da Fabio Fazio», ha confermato l’account social del programma di Rai 3. Le anticipazioni però non risolvono il dubbio relativo al “tavolo” di Che tempo che fa. Pare che non dovrebbe esserci, per lasciare più spazio all’analisi e il dibattito sulla situazione in Ucraina. Dunque, non è chiaro se ci sarà comunque spazio per Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ci sarà invece la scrittrice Dacia Maraini con il libro “Caro Pier Paolo” visto che ricorrono i 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. Per quanto riguarda la sfera musicale, ci sarà il ritorno di Stromae.

CHE TEMPO CHE FA IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Che tempo che fa può essere visto in diretta tv dalle ore 20:00 su Rai 3, ma può essere seguito anche live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay che consente di seguire tutti i programmi rai con pc, tablet e smartphone. Inoltre, lì sarà disponibile la puntata per quanti vorranno recuperarla.



