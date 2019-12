Che tempo che fa/ Anticipazioni: Roberto Benigni e Matteo Garrone tra gli ospiti

Stasera, domenica 15 dicembre 2019, alle ore 21.00 su Rai2, torna in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, preceduto alle ore 19.40 da Che Tempo Che Farà, con i divertenti siparietti comici di Mago Forest e Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo. Una puntata da non perdere con tre importantissime esclusive: in occasione dell’uscita del film “Pinocchio”, il premio Oscar Roberto Benigni e il pluripremiato regista Matteo Garrone saranno i protagonisti in studio. Spazio poi per John Bercow, per 10 anni Speaker della Camera dei Comuni del Regno Unito. Poi sarà la volta del grande architetto e Senatore a vita Renzo Piano.

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti di Fabio Fazio

Proprio il celebre architetto, racconterà in diretta a Fabio Fazio il suo lavoro sul nuovo ponte Morandi a Genova e su quattro nuovi progetti a Milano, Roma, Padova e Siracusa, inseriti nell’iniziativa G124 rivolta alle periferie. Altri ospiti della puntata di Che tempo che fa: il sindacalista Maurizio Landini, segretario generale della CGIL ed ex segretario generale della FIOM; il giornalista Giampiero Mughini; il comico Enrico Brignano che avrà modo di fare ancora una volta un monologo inedito e l’ex annunciatrice TV Emanuela Folliero. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Ospiti il cantautore Gazzelle, ora in radio con il singolo dal titolo “Una canzone che non so”, l’attore Lello Arena e il volto celebre della Rai Rosanna Vaudetti, per quasi 40 anni “Signorina buonasera” dell’azienda. Al tavolo dello show di Fazio tornerà anche Emanuela Folliero. L’appuntamento con il programma di Rai2 è quindi rinnovato per la prima serata, da commentare anche tramite social con il seguente hashtag: #CTCF.

© RIPRODUZIONE RISERVATA