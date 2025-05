La stagione televisiva si avvia alla conclusione, e con essa anche l’edizione in corso di Che Tempo Che Fa. L’ultima puntata del celebre talk show condotto da Fabio Fazio andrà in onda domenica, 18 maggio 2025, sul Canale Nove, segnando la fine della 22esima edizione del programma, la seconda trasmessa su Discovery dopo il passaggio dalla Rai avvenuto nel 2023. L’annuncio è arrivato direttamente da Fazio durante la puntata dell’11 maggio, quando il conduttore ha salutato il pubblico sottolineando che si trattava del penultimo appuntamento con CTCF prima della chiusura di stagione.

Tra l’altro, quella di domenica 18 maggio si preannuncia come una serata particolarmente impegnativa per la televisione italiana. Oltre all’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, ci sarà anche la finale di Amici 24, eccezionalmente posticipata dal sabato alla domenica per evitare la sovrapposizione con la finale dell’Eurovision Song Contest 2025. Come se non bastasse, il campionato di Serie A sarà protagonista con la 37esima e penultima giornata, decisiva per la corsa allo scudetto. Infine, sulla Rai troverà spazio uno speciale di Porta a Porta dedicato a Papa Leone XIV, che prenderà il posto delle repliche della fiction Lolita Lobosco.

Che Tempo Che Fa chiude una stagione di successo: tutti i dettagli

Dunque, domenica 18 maggio, Fabio Fazio chiuderà una stagione piena di successi. L’ultima stagione di Che Tempo Che Fa, infatti, ha registrato una media di 1,9 milioni di spettatori, con il 9,4% di share. In particolare, spicca la puntata del 19 gennaio 2025, dove il conduttore ha intervistato Papa Francesco e la giornalista Cecilia Sala, raggiungendo 2,4 milioni di telespettatori e il 12,1% di share. Da notare anche la penultima puntata, andata in onda l’11 maggio 2025, che ha raggiunto il 10,3 di share nella prima parte del programma.

Insomma, anche dopo l’addio alla Rai e il conseguente passaggio sul Nove, Fazio è riuscito a mantenere un fedele gruppo di spettatori, che continuano a regalare ascolti record a lui e all’intero canale. Un destino decisamente diverso rispetto a quello di Amadeus che, invece, ha collezionato un flop dopo l’altro su Discovery. Dopo il disastro di “Chissà chi è”, anche il talent show “Like a star” si è rivelata un’altra scelta sbagliata per l’ex direttore artistico di Sanremo. Ad ogni modo, a questo punto, non resta che attendere pochi giorni per scoprire cosa succederà nel finale di stagione di CTCF.