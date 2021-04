Che tempo che fa oggi non va in onda/ Perché? Il Borgo dei Borghi al posto di Fazio

Il tradizionale appuntamento con Che tempo che fa, in questa domenica di Pasqua, 4 aprile, non andrà in onda come di consueto: come mai? Il programma condotto nel prime time domenicale di Rai3 da Fabio Fazio si prende un giorno di vacanza proprio in vista del cambio di programmazione legato alle festività pasquali. Dopo la precedente puntata ricchissima come sempre di ospiti e momenti di grande intrattenimento, Fazio e la sua amica “Lucianina” Littizzetto potranno godersi di una domenica di meritato riposo dopo l’ultimo appuntamento super seguito. Ancora una volta, infatti, Che tempo che fa ha registrato un ottimo risultato in termini di ascolti con 3 milioni di spettatori e l’11% di share (picchi di quasi 4 milioni e del 13,65% di share”. Numerose anche le interazioni social: ben 430mila, permettendo alla trasmissione della terza rete Rai di essere la più commentata della domenica.

Che tempo che fa/ Ospiti puntata 28 marzo: Piero Angela, Francesca Michielin e Fedez

Che tempo che fa tornerà regolarmente la prossima settimana, ma al suo posto cosa andrà in onda? Stando alla guida ufficiale Rai, saranno ben due i programmi che andranno a sostituire l’appuntamento domenicale con Fabio Fazio. Si partirà infatti alle ore 20.30 con “Solo insieme – La sorpresa di Francesco”: si tratta di un docufim della durata di 46 minuti per rivivere alcune immagini che resteranno impresse nella memoria e nella storia e che rammentano quanto accaduto il 27 marzo scorso, quando Bergoglio, nella solitudine di Piazza San Pietro e della pioggia battente, pronuncia le seguenti parole: “non potremo più andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme”.

Fabio Fazio si opera: salta Che tempo che fa del 28 febbraio/ “Non potrò parlare”

CHE TEMPO CHE FA OGGI NON VA IN ONDA: CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE

Dalle 21.20 circa, non riprenderà il consueto appuntamento domenicale con Che tempo che fa ma nella domenica di Pasqua andrà in onda lo speciale di Kilimangiaro de Il Borgo dei Borghi, con la sfida tra le bellezze d’Italia. A tenerci compagnia ci sarà quindi Camila Raznovich con l’ottava edizione del programma di successo che si pone l’obiettivo di proporre ai suoi spettatori bellissimi borghi d’Italia spesso inesplorati ed addirittura ignorati. Questa sera la sfida sarà tra 20 borghi, uno per regione, ed il pubblico da casa sarà come sempre chiamato ad esprimersi votando attraverso il sito ufficiale. Al termine della puntata scopriremo quale sarà il borgo vincitore della serata. Ma quando torneranno invece Fabio Fazio con la simpatia della sua spalla destra, Luciana Littizzetto e tutti i numerosi ospiti della trasmissione di Rai3? L’appuntamento con una nuova puntata è già fissato alla prossima settimana, come da tradizione a partire dalle ore 20.00 in punto!

LEGGI ANCHE:

Tiziana Ferrario vs Fabio Fazio/ "Che tempo che fa? Ospiti maschi ed è finto modesto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA