Che tempo che fa/ Ospiti 2 maggio: Andriy Shevchenko, Vittorio Colao, Vanessa Ferrari

“Che tempo che fa” torna oggi, domenica 2 maggio 2021, con una nuova puntata, la prima di questo nuovo mese. L’appuntamento con il programma condotto da Fabio Fazio è come sempre alle ore 20:00 su Rai3. Come vuole la tradizione, il conduttore sarà affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagebarck, oltre a Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Non mancherà neppure il solito spazio con l’approfondimento sull’attualità curato dal giornalista e scrittore Roberto Saviano. Tra gli ospiti Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, con il quale inevitabilmente si potrà parlare del Pnrr che è stato recentemente trasmesso a Bruxelles. Ma in esclusiva tv ci sarà Andriy Shevchenko, uno degli attaccanti più forti della storia del calcio che dal 2016 riveste il ruolo di allenatore della nazionale ucraina. A “Che tempo che fa” l’ex centravanti del Milan, Pallone d’Oro nel 2004, avrà anche modo di presentare la sua autobiografia, “Forza gentile – La mia vita, il mio calcio”, scritta con Alessandro Alciato.

GLI OSPITI DI CHE TEMPO CHE FA DEL 2 MAGGIO

Tra gli ospiti di “Che tempo che fa” nella puntata di oggi anche i genitori di Giulio Regeni, Claudio Regeni e Paola Deffendi. Con loro l’avvocato Alessandra Ballerini. Non mancherà nello studio di Fabio Fazio il consueto approfondimento sulla pandemia Covid. A tal proposito, ci sarà Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e professore emerito di Humanitas University. Ovviamente anche Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. Ma tra gli ospiti anche Benjamin Labatut, scrittore olandese che ha lanciato recentemente il suo ultimo libro “Quando abbiamo smesso di capire il mondo”. In chiusura di puntata “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo e Mago Forest. Tra gli ospiti Vanessa Ferrari, la più grande ginnasta italiana, il comico Lillo, Andrea Perroni, Orietta Berti e Luca Barbarossa, la cui autobiografia si chiama “Non perderti niente” ed è uscita nelle librerie in occasione del suo 60esimo compleanno.

