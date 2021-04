Che tempo che fa/ Ospiti 25 aprile: Matthew McConaughey e Achille Lauro

Domenica 25 aprile, su Raitre, a partire dalle 20, torna l’appuntamento con Fabio Fazio e Che tempo che fa. Accanto al conduttore, come in ogni puntata, ci saranno Luciana Littizzetto con le sue riflessioni sui temi dell’attualità, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano con il suo spazio dedicato all’appfondimento dei temi della settimana. Quali ospiti, invece, animeranno la serata? Fabio Fazio, per il pubblico di Raitre, ha confezionato una grande serata dedicata soprattutto agli appassionati del cinema. In occasione dell’uscita in Italia della sua autobiografia “Greenlights – L’arte di correre in discesa”, ai microfoni di Che tempo che fa, si racconterà Matthew McConaughey, un vero divo di Hollywood nonchè Premio Oscar per il film Dallas Buyers Club per il quale ha vinto anche un Golden Globe come miglior attore protagonista.

Matthew McConaughey/ "Mio padre? anesco, ma non lo giudico: era il suo modo"

Tutti gli ospiti di Che tempo che fa del 25 aprile

Dopo Matthew McConaughey, Fabio Fazio, nel corso della nuova puntata di Che tempo che fa, tornerà a parlare anche di pandemia e vaccini. Gli ospiti saranno il Presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga; il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti; Roberto Burioni. Spazio, poi, alla musica con Achille Lauro che, dal vivo, presenterà il suo nuovo album “Lauro” e che sarà protagonista anche del Tavolo di Che Tempo che fa. E ancora: la poetessa Edith Bruck, che ha pubblicato a gennaio “Il pane perduto”; Paolo Mieli; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; i giovani creatori della piattaforma web PC4U.tech, Jacopo Rangone, Matteo Mainetti, Emanuele Sacco e Pietro Cappellini. Al tavolo di Che tempo che fa, oltre a Gigi Marzullo, Mago Forest e Nino Frassica ci saranno anche Orietta Berti, Damiano Tommasi, Carla Signoris e Lello Arena.

