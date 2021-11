Che Tempo che Fa ospiti 28 novembre/ La presidente della BCE Christine Lagarde

Anticipazioni Che tempo che fa: ospite d’onore La presidente della BCE Christine Lagarde

Questa sera alle 20 andrà in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio che come sempre accoglierà ospiti internazionali e nazionali del mondo dello spettacolo e non. Questa sera all’interno degli studi di Rai 3 ci sarà Christine Lagarde la prima donna a ricoprire la carica di presidente della BCE dal 1 novembre 2019 succedendo a Mario Draghi.

Augusta Iannini, Federico, Alessandro: moglie-figli Bruno Vespa/ "Famiglia anarchica"

Non mancheranno come di consueto anche ospiti appartenenti alla sanità, questa sera sarà Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute, ad intervenire all’interno della trasmissione di Fabio Fazio.

Tra gli ospiti di Che Tempo che Fa di oggi 28 novembre: Ornella Vanoni e Fedez

Un’altra grande ospite presente questa sera a Che Tempo che Fa sarà Ornella Vanoni , grande assente alla puntata delle Iene su Italia 1 a causa di un’influenza, che ha da poco pubblicato il suo nuovo disco intitolato “Unica Celebration Limited Edition 2022” e sarà protagonista del film documentario presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia “Senza Fine” diretto da Elisa Fukas. Un momento di musica live si avrà con Fedez, che farà il suo ritorno in Rai per cantare due nuovi singoli estratti dal suo ultimo album intitolato Disumano: Meglio del cinema e Sapore.

Tullio Solenghi “Anna Marchesini mio angelo custode”/ “Mi ha fatto ritrovare la fede”

A chiudere la puntata ci sarà come sempre il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi che parleranno con Francesco Gabbani da poco in radio con Spazio tempo e Serena Autieri, conduttrice del Talk-show firmato Rai 1 Dedicato.

LEGGI ANCHE:

Ubaldo Pantani e Virginia Raffaele: perché si sono lasciati?/ Lei è nostalgica ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA