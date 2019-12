Che tempo che fa/ Ospiti: Andrea Bocelli, Roberto Saviano e Alba Parietti da Fazio

Stasera, domenica 1° dicembre, alle ore 21 su Rai2, torna il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, preceduto alle ore 19.40 da Che Tempo Che Farà, con i divertenti siparietti di Mago Forest e Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo. Ospiti della puntata: in esclusiva Andrea Bocelli, candidato ai Grammy Awards 2020, che presenterà in anteprima mondiale tv “Return to love (Christmas Version)” in una speciale e inedita versione, pezzo contenuto nella versione in duetto con Ellie Goulding nel nuovo album “Sì Forever (The Diamond Edition)”. Il maestro Riccardo Chailly, il 7 dicembre inaugurerà la nuova stagione del Teatro alla Scala di Milano con la “Tosca” di Puccini con la regia di Davide Livermore e interverrà in studio. Ficarra e Picone racconteranno in diretta la nuova pellicola “Il Primo Natale”, al cinema dal 12 dicembre.

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti di Fabio Fazio

E ancora, ospiti di Che tempo che fa, lo scrittore Roberto Saviano e l’attore Enrico Brignano con un monologo inedito. E poi: gli organizzatori delle “Sardine” Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa, movimento che sta animando le maggiori piazze italiane con flash mob; la squadra di calcio dell’Agazzanese, tra cui il portiere Saidou Oumar Daffe, ultimamente vittima di insulti razzisti dagli spalti di un match di Eccellenza; la giornalista Concita De Gregorio, in libreria con “Il tempo di guerra” che racconta della generazione di cui nessuno parla, ossia i trentenni di oggi. Spazio poi per il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli. Da Fabio Fazio anche Alba Parietti, nelle librerie con “Da qui non se ne va nessuno”, l’autobiografia con cui ripercorre 50 anni della sua vita privata. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Cochi e Renato, il maestro Iginio Massari e ancora Alba Parietti insieme al figlio Francesco Oppini.

