Che tempo che fa/ Ospiti e anticipazioni: LP e Mara Venier e omaggio a Troisi

Domenica 2 giugno, nel giorno dedicato alla Festa della Repubblica, alle 20.35 su Raiuno, Fabio Fazio conduce l’ultima puntata della stagione di Che tempo che fa. Affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, il conduttore si congeda dal proprio pubblico che, quest’anno, ha regalato importanti soddisfazioni non solo a Fazio, ma anche a tutta la produzione. Che tempo che fa, infatti, si è confermato un programma amato dai telespettatori che, anche la scorsa puntata, hanno seguito con interesse l’appuntamento nonostante la versione ridotta per lasciare spazio ad uno Speciale di Porta a Porta dedicato ai risultati delle elezioni europee. Con Cesare Cremonini, Enrico Brignano e Roberto Baggio, infatti, Fazio ha incollato davanti ai teleschermi 3.877.000 spettatori pari al 16.3% di share.

CHE TEMPO CHE FA: GLI OSPITI DEL 2 GIUGNO

Grandi ospiti per l’ultima puntata di Che tempo che fa. Fabio Fazio, dietro la propria scrivania, accoglierà la signora della domenica. Conclusa una stagione trionfale di Domenica In, prima di andare ufficialmente in vacanza, nello studio della trasmissione di Raiuno arriverà Mara Venier per fare il punto sul ritorno in Rai e svelare anche quello che dovrebbe essere il suo futuro professionale. Per lo spazio dedicato alla musica, invece, ci saranno due grandi artisti internazionali come LP che ha conquistato il numero uno della classifica airplay radio con Girls Go Wild e Alvaro Soler. E, per gli amanti del calcio, ci saranno Fabio Quagliarella, Milena Bertolini, ct della nazionale italiana di calcio femminile che dal 7 giugno al 7 luglio 2019 sarà protagonista dei mondiali in Francia, e la calciatrice italiana Sara Gama. Omaggio, poi, a Massimo Troisi a 25 anni dalla sua scomparsa con Maria Grazia Cucinotta, Enzo Decaro e Lello Arena. Infine, spazio all’attualità con Carlo Cottarelli, il giornalista e storico Paolo Mieli e Carlo Verdelli, direttore di Repubblica.

GLI OSPITI DEL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

A seguire, ci sarà il tradizionale appuntamento con il Tavolo di Che Tempo che fa che, questa sera, per l’ultima puntata, accoglierà: Michele Foresta/Mago Forest, Max Pezzali, Ale e Franz, Riccardo Rossi, Orietta Berti, Gigi Marzullo, Raul Cremona, Enrico Bertolino, Felice Caccamo, Vincenzo Salemme, Nino Frassica, Luciana Littizzetto e tante grandi sorprese. Sarà, dunque, una serata imperdibile quella che Fabio Fazio e tutta la squadra di Che tempo che fa hanno messo su per i telespettatori di Raiuno.



