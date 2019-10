Che tempo che fa/ Ospiti: Paolo Bonolis, Virginia Raffaele e Mika da Fabio Fazio

Quali saranno gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata di Che tempo che fa con Fabio Fazio? Oggi, domenica 6 ottobre, dalle 21 su Rai2 si riapriranno i battenti dello show con protagonista, per la prima volta nella tv italiana, Kim Phúc. La donna, oggi ambasciatrice UNESCO, attivista e scrittrice, è diventata famosa in tutto il mondo come la “bambina della fotografia”, icona delle atrocità della guerra del Vietnam e che la ritraeva a 9 anni mentre fuggiva nuda, in strada, notevolmente ustionata da un bombardamento col napalm. Nel parterre della seconda rete di casa Rai, anche l’attrice Virginia Raffaele alle prese con alcuni divertenti personaggi; Paolo Bonolis, in uscita con la sua autobiografia “Perché parlavo da solo”; il virologo Roberto Burioni, autore del libro “Omeopatia. Bugie, leggende e verità. Come sempre, al fianco del conduttore ritroveremo anche la divertentissima Luciana Littizzetto e l’elegante presenza di Filippa Lagerback che annuncerà tutti gli ospiti presenti in studio.

Che tempo che fa, ospiti e anticipazioni seconda puntata

A Che tempo che fa in onda questa sera, Fabio Fazio avrà il piacere di chiacchierare pure con Mika che ha appena pubblicato il suo quinto album, “My Name Is Michael Holbrook”; la popstar eseguirà un medley delle sue hit, di ieri e di oggi, in attesa del prossimo tour che lo vedrà protagonista in Italia da novembre. L’appuntamento sarà anticipato alle ore 19.30 da Che Tempo Che Farà, con Fabio Fazio e Mago Forest che intrattengono il pubblico con: Ale e Franz, Raul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo. Ospiti Claudio Bisio e Aldo Cazzullo. In studio anche l’ex Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini. Dopo l’appuntamento tradizionale, spazio anche per il tavolo con: Gianni Rivera, J-Ax, Claudio Bisio e Lucia Ocone, entrambi protagonisti del nuovo film di Fausto Brizzi “Se mi vuoi bene”, nelle sale dal 17 ottobre, nel quale Bisio interpreta un avvocato di successo con una depressione molto forte.

