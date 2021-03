Che tempo che fa/ Ospiti puntata 28 marzo: Piero Angela, Francesca Michielin e Fedez

“Che tempo che fa” torna oggi, domenica 28 marzo 2021, con un’altra puntata ricca di ospiti. Lo preannunciano le anticipazioni, secondo cui il focus resta sempre la pandemia Covid. Infatti, il conduttore Fabio Fazio avrà modo di confrontarsi con la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, con cui discutere ad esempio della gestione dell’emergenza e del piano vaccini, viste le recenti polemiche per il comportamento delle Regioni, che si sono mosse in ordine sparso. Per fare, invece, il punto della situazione sull’andamento epidemiologico Franco Locatelli, che è coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) oltre che presidente del Consiglio superiore di sanità. Invece con il virologo Roberto Burioni si potrà entrare nel merito delle ultime notizie relative all’emergenza sanitaria. A

l fianco di Fabio Fazio come sempre Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, poi ci sarà spazio per Enrico Brignano, Mago Forrest, Nino Frassica, Ale e Franz e Gigi Marzullo, oltre allo spazio di approfondimento sull’attualità che è curato dal giornalista e scrittore Roberto Saviano.

CHE TEMPO CHE FA, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 28 MARZO

A “Che tempo che fa”, in onda su Rai 3 alle ore 20:00, ci sarà anche Piero Angela tra gli ospiti. Sarà l’occasione per celebrare il 40esimo anniversario di “Quark”, il suo storico programma divulgativo che nel 1995 è diventato “Superquark”. Spazio anche alla musica con Fedez e Francesca Michielin, reduci dall’esperienza del Festival di Sanremo 2021 con la canzone “Chiamami per nome” già Disco d’Oro che ha superato 17 milioni di visualizzazioni su YouTube. Tra gli ospiti anche Alessia Marcuzzi e Christian De Sica, quest’ultimo protagonista dal 3 aprile in prima serata su Rai1 con il varietà “Una serata tra amici”. A chiudere la puntata di “Che tempo che fa” il tradizionale tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo, Enrico Brignano e Ale e Franz.

Tra gli ospiti di “Che tempo che fa – Il tavolo” Orietta Berti, Francesca Michielin e Max Pezzali. Il celebre cantante dal 30 marzo sarà in libreria con “Max 90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”, quindi sarà l’occasione per presentarlo.

