CHE TEMPO CHE FA/ Puntata ricca di gaffe e colpi di scena, Fazio: “Ci sabotano!”

Puntata ricca di colpi di scena, quella di stasera di Che tempo che fa. Luciana Littizzetto è un vero ciclone: al momento della sua entrata, infatti, il microfono smette di funzionare e inizia a produrre un fischio assordante. Fabio Fazio si affretta a mandare la pubblicità, ma ormai il danno (e la figuraccia) è fatto. Nessuna spiegazione su quanto accaduto; Fazio scherza e dice che “è colpa sua” (di Luciana), ma la verità è che stasera c’è più di qualcosa che non quadra. Oltre al microfono, infatti, il maxischermo alle spalle della scrivania si spegne all’improvviso lasciando lo studio nella penombra. Il conduttore, questa volta, medita seriamente l’ipotesi “sabotaggio”, magari da parte di Salvini, che non deve aver gradito l’ospitata delle Sardine… Battute a parte, a fine monologo, tutto torna alla normalità.

Che tempo che fa, Andrea Bocelli e gli altri ospiti

Ma non c’è solo la Litti, a scombussolare la scaletta di Che tempo che fa. In un certo senso, infatti, ci si mettono pure gli ospiti. Il primo a farlo è il grande tenore Andrea Bocelli, che scherza con Fabio sulle domande banali: “Sono contento quando vengo qui, perché so che non mi verrà chiesto niente di scontato”. L’intervistatore, a questo punto, gli chiede di precisare che cosa intenda per “domande banali”. Risposta: “Mah, per esempio: ‘Cosa si prova a cantare davanti al papa?’. Cose così”. Fazio appare allarmato: “Era la seconda domanda che volevo farti. Adesso la cancello”. Si fa per ridere, chiaro. L’atmosfera in studio cambia decisamente quando si commentano i fatti di cronaca. Dal calciatore nero vittima di razzismo all’ospitata di Roberto Saviano, gli spunti di riflessione sono tantissimi. Per non parlare delle già citate Sardine, che non prospettano di candidarsi ma ci vanno vicino: “L’obiettivo è quello di portare razionalità. Prima di noi, regnava l’irrazionale”, commenta fiero il primo esponente.

La famiglia Parietti-Oppini a Che tempo che fa

Nella seconda parte di Che tempo che fa, Alba Parietti e suo figlio Francesco monopolizzano l’attenzione. Anche Cochi e Renato, ovviamente, spiccano per la loro solita verve, ma il vero “scoop” lo regala proprio Oppini jr. Quest’ultimo, infatti, rivela di aver partecipato alla Fattoria soltanto per soldi. “Potevi non dirlo”, lo rimprovera mamma Alba, anche se ormai è troppo tardi. “Francesco ha preso il posto di mia madre. Un tempo era lei, a sbugiardare la famiglia”. A proposito di Grazia, la madre bipolare, Alba racconta: “C’è stato un momento in cui ho creduto di essere come lei. C’è familiarità con questi disturbi: anche mio zio Aldo era schizofrenico”. Dai manoscritti di mamma e zio, la showgirl ha ricavato un volume interessante. Nel presentarlo, Alba racconta: “È stato come in un film: a un certo punto, ho ritrovato dei manoscritti in un cassetto. Così è nata l’idea del libro”.



