Che tempo che fa senza pubblico per il Coronavirus/ La Rai come Mediaset e…

La Rai come Mediaset ha deciso di prendere misure precauzionali contro il Coronavirus e anche Che tempo che fa andrà in onda senza pubblico in studio. Lo possiamo apprendere dalle parole di Fabio Fazio pubblicate su Instagram: “Questa sera Che tempo che fa andrà in onda in una situazione del tutto inedita e nuova in tutta la sua storia. La Rai ha deciso per prudenza di non avere il pubblico in sala e quindi le conversazioni saranno evidentemente diverse dal solito. Gran parte del programma sarà dedicato al Coronavirus con collegamenti e interventi delle istituzioni, dei più alti vertici e nel corso della puntata aggiorneremo il pubblico di quello che sta accadendo, mettendoci a disposizione dell’emergenza che stiamo vivendo in quanto Servizio pubblico“. Ovviamente la decisione è arrivata per mettere in sicurezza il pubblico che come ogni domenica avrebbe dovuto presenziare alla puntata.

Che tempo che fa senza pubblico per il Coronavirus: i commenti dei fan

I fan di Che tempo che fa sui social sembrano d’accordo con la scelta di mandare in onda la puntata di stasera senza pubblico per il Coronavirus. Andiamo a leggere alcuni dei commenti arrivati sui social network da parte dei fan: “Scelta intelligente”, “Bell’esempio di civiltà”, “Senso di responsabilità”, “Grazie per i servizi che ci fornite”, “Devo dire bravo a Fabio Fazio”. Nella moltitudine di commenti però c’è anche chi critica questa scelta che potrebbe di fatto generare ulteriore allarmismo: “No, non è possibile scusate, ma questo panico eccessivo mi preoccupa. Voglio essere cattivo, si chiude tutto stasera, quindi domani mattina nessun pericolo infezioni? Non capisco spero solo che non sia un modo di apparire”, “Siamo al paradosso, è una esagerazione senza il senso”, “Meno male che dobbiamo stare calmi“.





© RIPRODUZIONE RISERVATA