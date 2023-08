Che Todd ci aiuti, anticipazioni puntate 10, 11 e 12 del 7 agosto/ Un vecchio cliente di Margareth…

Che Todd ci aiuti, anticipazioni serie tv: in onda stasera 7 agosto su Rai 2

Lunedì, in prima serata, Raidue trasmette tre nuovi episodi di Che Todd ci aiuti, la serie tv con protagonista il premio Oscar Marcia Gay Harden, madre e avvocato inflessibile. Oltre ad essere impegnatissima con il lavoro e con casi sempre molto spinosi da risolvere, Todd deve riuscire a gestire anche la sua vita privata, in particolare i figli che non le rendono assolutamente la vita più facile. La serie racconta così le vicende di Todd, investigatore privato che, però, a causa dei suoi metodi non totalmente ortodossi, ha perso la licenza.

Molto diversa da lui è la madre Margareth che, invece, è un avvocato brillante e inflessibile. Dopo la morte del secondo marito di Margareth, madre e figlio cominciano a lavorare insieme e, inevitabilmente, il rapporto professionale influenza anche quello personale. Cosa accadrà, dunque, nei nuovi episodi in onda questa sera?

Che Todd ci aiuti, anticipazioni puntata 7 agosto: episodi

Nel primo episodio in onda questa sera dal titolo “Informatori segreti”, Margareth è l’avvocato difensore di una donna accusata di aver ucciso il marito che era un famoso giornalista investigativa. Margareth comincia a lavorare al caso rendendosi conto che le prove contro di lei sono schiaccianti. Nel secondo episodio dal titolo “Effetti collaterali“, Margareth viene svegliata nel cuore della notte da una telefonata di un vecchio cliente che le chiede di aiutarlo correndo in tribunale per difendere la figlia che è stata accusata di omicidio. Margareth accetta, ma il caso si rivela più difficile del previsto perché la ragazza non ricorda assolutamente niente.

Nel terzo ed ultimo episodio della serata dal titolo “Viaggi astrali”, il Governatore dello Stato dell’Oregon, tramite Lawrence, chiede aiuto Margaret affinché l’aiuti a risolvere una faccenda che riguarda sua sorella ed una fattoria che lei e sua sorella hanno ereditato anni prima.

Come vedere in diretta streaming Che Todd ci aiuti

Gli episodi di Che Todd ci aiuti possono essere visti ogni lunedì, in prima serata, in diretta televisiva su Raidue. Per la serie tv è prevista anche la diretta streaming. Basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili come tablet, smart tv e smartphone.

