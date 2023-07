Che Todd ci aiuti, anticipazioni puntate 4, 5, 6 del 24 luglio/ In onda questa sera la seconda puntata

Che Todd ci aiuti, anticipazioni serie tv: in onda stasera 24 luglio su Rai 2

Che Todd ci aiuti è il nuovo legal drama che andrà in onda su Rai 2 questa sera, 24 luglio, con la seconda puntata che offre ben tre episodi. La nuova serie, trasmessa inizialmente in America sulla CBS, è interpretata da due protagonisti Margaret Wright (Marcia Gay Harden) e suo figlio Todd (Skylar Astin). La scorsa settimana è stata quella d’esordio della serie, andata in onda con la prima puntata.

La serie è incentrata sull’avvocato Margaret Wright che per i suoi casi ha necessità di lavorare a stretto contatto con un detective. La scrupolosa donna di successo pensa proprio a suo figlio Todd, che ha molta esperienza nel settore ma decisamente un metodo diverso dalla madre. Il protagonista della serie è geniale, quanto scapestrato e poco ligio alle regole. Cosa combinerà l’incredibile duo?

Che Todd ci aiuti, anticipazioni puntate 24 luglio: cosa accadrà

Nel primo episodio dal titolo Chi sbaglia paga, Todd dovrà affrontare un caso molto delicato. Un atleta di fama internazionale vede la sua carriera distrutta da un tragico incidente, a causa del quale perde la gamba. Suo malgrado il vincitore d’oro olimpico si trova coinvolto in una causa legale che potrebbe compromettere il suo futuro, cancellando i suoi successi e infamandolo.

Nel secondo episodio che si intitola È solo apparenza, il duo formato da Margaret e Todd dovrà difendere una giovane cameriera accusata di traffico di droga. La donna è stata incastrata, tutte le prove portano alla sua colpevolezza; non sarà, dunque, facile per i protagonisti convincere la giuria della sua innocenza e trovare i veri colpevoli.

Nel terzo episodio, dal titolo Che il podcast ci aiuti, Margaret prova a riaprire un vecchio caso che l’ha profondamente toccata cambiando la sua carriera per sempre. Una donna, tredici anni fa, è stata condannata per un omicidio che non ha mai commesso. Con l’aiuto di Todd e una giornalista di un podcast che tratta di vecchi casi irrisolti della polizia, l’avvocato spera di poter porre rimedio.

Che Todd ci aiuti, cast completo del legal drama

Oltre ai due protagonisti Marcia Gay Harden nel ruolo dell’avvocato Margaret Wright e Skylar Astin in quello del figlio Todd, il cast di Che Todd ci aiuti è composto da molti nomi: Madeline Wise, sorella di Todd;

Tristen J. Winger nei panni di Lyle, investigatore dello studio legale;

Inga Schlingmann è Susan, ex di Todd, lavora nello studio legale;

Rosa Evangelina Arredondo, nei panni dell’assistente di Margaret;

Jeffrey Nording è Gus Easton;

Leslie Silva nei panni di Beverly Crest;

Clayton James è il marito di Allison;

Thomas Cadrot è Chet Venable

