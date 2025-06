Chi è Checco, il fratello di Jey Lillo? Volto di Pechino Express, tifoso del Napoli e studente brillante: tutto su di lui.

Chi seguirà Jey Lillo a Pechino Express saprà sicuramente che al suo fianco, per formare la coppia dei “Magici”, ci sarà Checco Lillo, suo fratello. Originario di Napoli, è un grande appassionato di videogiochi nonchè un vero e proprio gamer. Classe 2001, Francesco Lillo detto Checco si è diplomato per poi iniziare l’università. Al contempo ha però iniziato a lavorare in un negozio di videogiochi così da potersi mantenere gli studi. Del resto, il gioco è la sua passione più grande tanto che sin dall’adolescenza ha partecipato a vere e proprie competizioni mostrando tutta la sua bravura.

Quello che lo differenzia dal fratello Jey, è che Checco Lillo non ha mai ricercato la popolarità, anche se con Pechino Express sarà capace di mostrare tutta la sua personalità e di conseguenza, sarà capace di collezionare anche lui una solida fanbase. Nel 2023, Checco era stato ospite nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona insieme al fratello Jey aiutandolo mentre quest’ultimo si era esibito in una performance di giochi di prestigio. Ma andiamo a scoprire altro su Checco, la sua famiglia e se è fidanzato.

Checco, fratello di Jey Lillo: single o fidanzato?

Non tutti sanno che Jey Lillo ha due fratelli. Infatti, oltre a Checco c’è anche Luca, che non condivide molto di sè sui social. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, al momento tutto tace. I fan della coppia sperano che a Pechino Express il giovane possa lasciarsi sfuggire qualcosa a riguardo. Un’altra cosa che dovete assolutamente sapere su Checco è che è un grande tifoso del Napoli, proprio come suo fratello. Insieme a un membro dei The Jackal, Gianluca, è andato a vedere un match della squadra, come si può vedere nel video di presentazione del programma.