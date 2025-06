Checco Lillo difende Jey, attacca Dino e snobba Adinolfi: ecco cos'ha detto sul suo adorato fratello all'Isola dei Famosi 2025.

Checco Lillo, fratello di Jey, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi 2025, ha deciso di rompere il silenzio sul reality svelando quello che pensa davvero sui concorrenti di quest’anno. Lui, che nella scorsa edizione di Pechino Express era stato in coppia proprio con Jey, ricorda l’esperienza come la più bella della sua vita: “Rifarei tutto così com’è stato. Magari, aggiungerei ancora un po’ più di “cazzimma“, spiega in un’intervista a Lollo Magazine.it.

Più timore, invece, per Jey, che all’improvviso gli ha detto che sarebbe partito per l’Isola 2025. Una notizia Last minute come l’ha definita lui, che ha dovuto processare in modo troppo veloce la separazione dal fratello. Checco Lillo, infatti, si è detto spaventato per quello che avrebbe lasciato in pausa a Napoli, il suo lavoro: “Lo stiamo gestendo alla perfezione e a breve ci saranno tante belle novità“, confessa. Ma cosa pensa del percorso di Jey? A Lollo Magazine, Checco spiega che il naufrago è esattamente così come lo vediamo, e che si sta mostrando per quello che è davvero nella realtà di tutti i giorni.

Checco Lillo, fratello di Jey su Teresanna Pugliese all’Isola 2025: “Persona autentica“

“Dino, invece, preferisco non commentarlo“, dice Checco Lillo durante l’intervista. Probabilmente, non nutre molta simpatia nei confronti del giornalista. Diverso il suo giudizio per Omar Fantini, il quale dopo la lite con Giarrusso si è scusato anche con la redazione. Parole positive, invece, per Teresanna Pugliese, la quale è secondo lui una persona autentica. Su Mario Adinolfi ha delle riserve: “Per me non merita di vincere, dato lo scarso contributo al gruppo. Tuttavia, è stato un concorrente abbastanza rilevante per questa edizione“. Intanto, Checco Lillo ha un consiglio importante per suo fratello Jey: tramite Lollo Magazine gli ha detto di rilassarsi ancora un po’, perchè appena tornerà ci saranno ancora tante cose da fare!