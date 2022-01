Checco Zalone a Sanremo 2022 con Amadeus/ Lo sketch con il conduttore

Sorpresa a Sanremo 2022. Al fianco di Amadeus, nel corso del programma canoro, ci sarà Checco Zalone. Ad annunciarlo proprio il conduttore insieme al comico nel corso dell’edizione serale del TG1. L’attore dovrebbe partecipare ad una delle cinque serate del Contest canoro, in programma dall’1 al 5 febbraio. I due hanno voluto dare la notizia nell’edizione più vista del Tg, con uno sketch simpatico. Amadeus, nel video poi pubblicato anche sui social, chiede al comico: «Checco, ci vieni questa volta a Sanremo?», con una clip in cui viene mostrato il “riassunto” delle trattative che hanno portato all’ingaggio. «Ma tu hai finito di pagare il mutuo? Hai comprato una casa a tuo figlio? Perché dopo non lavorerai più, al massimo Telelombardia» risponde il comico, che accetta.

Zalone, secondo le prime indiscrezioni, sarà presente al Festival in una delle cinque serate della kermesse. Non si conosce ancora, però, il suo ruolo. Il conduttore, secondo alcuni fan sui social network, potrebbe prendere il posto di Fiorello, che in queste edizioni ha affiancato proprio Amadeus alla conduzione del programma.

Checco Zalone a Sanremo: sarà la sua prima volta

Checco Zalone aveva già avuto la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo. Nel 2019, infatti, si erano diffuse indiscrezioni sulla sua possibile partecipazione, ma alla vigilia il comico aveva smentito tutto, dicendo: «Non ho il coraggio di andare, è un palco difficilissimo». Adesso, dopo 3 anni, è arrivato però il momento di salire su quel palco importante, anche se il pubblico sarà certamente più ridotto rispetto al 2019.

Non è ancora ben chiaro il ruolo che ricoprirà Checco, che di recente ha pubblicato due singoli ironici, “Immunità di gregge” e “La vacinada”, che in pochissimo tempo sono diventati veri e propri tormentoni in rete. Non è escluso che nel corso della serata che lo vedrà come ospite, il comico dedichi una nuova canzone proprio alla situazione pandemica che stiamo vivendo. La musica, comunque, fa parte del DNA di Checco. A maggio, infatti, ha ricevuto il David di Donatello 2021 per il brano “Immigrato”, colonna sonora di “Toto Toto”.

