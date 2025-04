Dopo la fine della storia d’amore con Mariangela Eboli, quella che è stata la sua fidanzata per vent’anni, Checco Zalone ha una nuova compagna? Dopo aver messo al mondo due figlie, Gaia e Greta, nate nel 2013 e nel 2017, il comico e regista si è separato con quella che è stata la donna della sua vita per tanti anni. La fine della storia d’amore di Checco è coincisa con numerosi gossip che hanno portato i giornali scandalistici ad avvicinare l’artista pugliese, Luca Medici – in arte appunto Checco Zalone – ad una bella e talentosa collega. La donna è Virginia Raffaele.

Imitatrice e attrice di gran successo, la bella Virginia è stata accostata appunto a Checco: i due starebbero insieme secondo i giornali di gossip e non è chiaro se sarebbe proprio questa la ragione che ha portato alla fine della lunga storia con la sua ex compagna, Mariangela Eboli. Molto più probabilmente con Mariangela era terminato l’amore dopo una storia davvero importante e lunga: i due si erano conosciuti nel 2006 e qualche anno più tardi sono diventati genitori.

Checco Zalone ha una nuova compagna? Le voci di una convivenza con Virginia Raffaele

Secondo varie indiscrezioni, Checco Zalone e Virginia Raffaele vivrebbero insieme a Roma, dopo aver visto scoppiare il loro amore. I due attori sono stati paparazzati più volte insieme e sono stati visti uscire dallo stesso portone di un palazzo di Roma, nel quartiere Monti, dove secondo i giornali di gossip vivrebbero insieme. La relazione tra i due, secondo le indiscrezioni, risalirebbe al marzo dello scorso anno. Virginia Raffaele all’epoca aveva smentito il flirt ma la storia d’amore sarebbe reale secondo i più informati. La comica e imitatrice aveva infatti affermato che con Checco c’è solamente un’amicizia: i due si sono conosciuti anni addietro, quando hanno iniziato a collaborare insieme. Eppure questa amicizia con il tempo si sarebbe trasformata in amore.