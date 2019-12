Checco Zalone, Immigrato/ Video, l’attore pugliese anticipa “Tolo tolo”

In attesa dell’uscita del nuovo film di Checco Zalone, dal titolo “Tolo Tolo”, il noto attore e cabarettista comico pugliese, ha pubblica una canzone dal titolo “Immigrato”. Si tratta di un brano esilarante in cui lo stesso Zalone fa il verso all’iconico brano di Toto Cutugno “L’italiano”, e cantando con uno stile alla Celentano. Nel video, che potete trovare postato più in basso, si vede un italiano medio, Zalone appunto, alle prese con un immigrato che continua a chiedergli monetine fra il supermercato, il distributore di benzina, e il semaforo. Il brano inizia così: “All’uscita dal supermercato ti ho incontrato, al distributore di benzina, monetina, al semaforo sul parabrezza c’è una mano nera con la pezza”. Quindi il ritornello: “Immigrato-Quanti spiccioli ti avrò già dato-Immigrato-Mi prosciughi tutto il fatturato”.

CHECCO ZALONE, IMMIGRATO: TUTTO PRONTO PER L’USCITA DEL FILM NELLE SALE

La canzone contiene tutti i luoghi comuni legati agli immigrati come ricorda anche TgCom24.it, e il video è stato girato in diversi quartieri di Roma, fra cui il quartiere Bologna, nei pressi delle case popolari già protagoniste del film “Una giornata particolare”, di Ettore Scola, con protagonisti Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Come detto in apertura, l’irriverente clip musicale anticipa l’uscita dell’ultimo film di Zalone che già si preannuncia campione di incassi, e che sarà presente nelle sale cinematografiche dal prossimo primo gennaio 2020, con l’inizio del nuovo anno. Non è ancora stata resa nota la trama del film, ma in base alle prime indiscrezioni emerse dovrebbe trattarsi di un viaggio molto personale fra l’Africa e l’Italia. Per quanto riguarda “Tolo tolo”, invece, è l’espressione utilizzata da un bimbo africano quando incontra per la prima volta proprio il personaggio di Zalone.



