Checco Zalone/ “Io razzista? Ormai non si può dire nulla, Salvini paraculo, Renzi…”

Torna allo scoperto il grande Checco Zalone e lo fa attraverso un’intervista concessa stamane ai microfoni del Corriere della Sera. Negli scorsi giorni il noto attore comico pugliese, vero nome Luca Medici, è finito nell’occhio del ciclone perchè accusato di razzismo. Tutta “colpa” della sua ultima canzone sugli immigrati, che ha fatto indignare i moltissimi leoni da tastiera e non solo: «Purtroppo non si può dire più nulla – esordisce Zalone – se riproponessi certe imitazioni di dieci anni fa, tipo quella di Giuliano dei Negramaro, mi arresterebbero. Oggi non potrei scherzare come facevo, che so, su Tiziano Ferro, o sugli uominisessuali». Poi l’attore aggiunge: «L’unica cosa atroce qui è la psicosi del politicamente corretto. C’è sempre qualche comunità, o qualche gruppo di interesse, che si offende». Qualcuno è addirittura arrivato a dire che Checco Zalone fosse razzista: «Escludo che qualcuno possa essere così stupido da pensarlo davvero. Non sono razzista neanche verso i salentini, che per noi baresi sono i veri terroni. E neppure con i foggiani, anche se molti di loro si sono risentiti per una canzone che ho cantato da Fiorello. E chiedo scusa pure ai calabresi: nel nuovo film c’è una battuta terribile su Vibo Valentia».

CHECCO ZALONE: “VOTAI PER LA PRIMA VOLTA BERLUSCONI..:”

Il giornalista incalza quindi Zalone sulla politica: «Sono del 1977. Ho votato per la prima volta nel 1996: Berlusconi secco. Perse. Per un po’ mi sono astenuto. L’ultima volta ho votato Renzi. E ha perso pure lui». Sulle Sardine l’attore di Bari non si esprime («Non le ho ancora capite. Non mi esprimo. Certo, questo leader con il cerchietto tra i capelli…»), mentre su Salvini afferma: «Non ho capito neppure lui. So solo che è un grande comunicatore. E un grande paraculo. Ora vedo che sta tentando di diventare un po’ democristiano…». Zalone tornerà al cinema fra pochi giorni, il prossimo 1 gennaio, con l’attesissimo Tolo-Tolo: «Cosa significa? Solo solo. È la storia di un italiano scappato in Africa, inseguito dai debiti. Nel Paese scoppia una guerra civile. E lui tenta di rientrare in patria, unico bianco tra i profughi. Incontra una donna. E un bambino: Dudù. “Ti chiami come il cane di Berlusconi!” gli urla. Cambierà qualcosa dopo il mio film? Non cambierà nulla, né ho questa ambizione. Però è stato un’esperienza straordinaria. Abbiamo girato in Kenya, in Marocco, a Malta, dove abbiamo ricreato i campi di detenzione libici. Venti settimane di lavoro durissimo. Ieri era il Data-Day».

