Checco Zalone è pronto a conquistare i cinema di tutta Italia con il suo nuovo film dal titolo Buen Camino

Classe 1977, Luca Medici in arte Checco Zalone il giorno di Natale è pronto a travolgere i cinema italiani con il nuovo film dal titolo Buen Camino che lo vede ricongiungersi con il regista Gennaro Nunziante con cui ha firmato quattro film che hanno incassato centinaia di milioni di euro e infrangendo ogni record. La trama è semplice: Checco è il figlio di un ricchissimo produttore di divani che conduce la sua vita tra feste, giovani fidanzate, gite in yacht e l’assoluto rifiuto di lavorare. All’improvviso una telefonata da parte della sua ex moglie, che gli annuncia la scomparsa di sua figlia Cristal, gli cambia la vita per sempre perché lo mette di fronte alle sue responsabilità. Si scoprirà che la figlia ha deciso di percorrere a piedi tutto il cammino di Santiago di Compostela e il padre ne seguirà le tracce e chissà che non ne esca una persona migliore e meno superficiale.

Quasi sicuramente Checco Zalone non si sarebbe mai immaginato un successo così clamoroso quando era un ragazzo nella piccola provincia di Capurso (Bari), con un diploma presso il liceo scientifico e in seguito una laurea in giurisprudenza. Grande appassionato di musica, in special modo quella jazz, ha sempre sognato in cuor suo di vedersi spalancare di fronte le porte del magico mondo dello spettacolo. Un sogno che si avvera nel 2004 quando fa la sua apparizione a Telenorba per poi approdare un anno dopo sul palco di Zelig Off con le sue irresistibili parodie e l’ironia dissacrante che lo contraddistingue. Il brano ‘Siamo una squadra fortissimi’ nel 2006 diventa una sorta di inno dei Mondiali di Calcio vinti dall’Italia.

Dalla televisione al cinema il passo è breve: diretto da Gennaro Nunziante arriva il suo primo lungometraggio dal titolo Cado dalle nubi, che riceve pure una nomination ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento, oltre a una calorosa accoglienza da parte del pubblico, che lo premia con incassi record quando nel 2011 esce con il secondo film Che bella giornata. Il terzo lungometraggio Sole a catinelle diventa il film più visto del 2013. Ma è Quo Vado? che si impone, almeno finora, come il suo più grande successo dato che incassa oltre 65 milioni di euro diventando il film italiano di maggior successo. Tolo Tolo, invece, che vede il suo debutto alla regia, conclude la sua corsa con meno di cinquanta milioni di incasso, ma un David di Donatello vinto per la miglior canzone originale. L’amore per il teatro lo porta poi in un tour nel 2022 con uno spettacolo dal titolo Amore+Iva che riscuote un grandissimo successo, oltre ad avere ospiti del calibro di Virginia Raffaele, Michelle Hunziker e Roberto Bolle. Ma il pubblico lo ha premiato anche quando è andato in onda con il Checco Zalone Show e il Resto Umile World Show in prima serata su Canale5 oltre alla sua partecipazione al 72esimo Festival di Sanremo fortemente voluto dal conduttore e direttore artistico Amadeus dove si esibisce in brani famosi come Poco Ricco e Angela.

Però non solo di musica, cinema e televisione vive Checco Zalone: infatti dal 2000 al 2024 è stato legato sentimentalmente a Mariangela Eboli da cui ha avuto ben due figlie, Gaia e Greta. Al momento il suo cuore non sembrerebbe essere impegnato anche se varie indiscrezioni lo vorrebbero legato alla collega Virginia Raffaele. Ma si è quasi sicuri che di tutte le indiscrezioni ne riderebbe a crepapelle come è previsto che facciano gli italiani quando uscirà il suo nuovo film.