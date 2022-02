Chef Alessio Terranova morto per un incidente/ Aveva cucinato a “Casa Sanremo”

A una settimana dalla fine di Sanremo 2022, arriva una triste notizia che in qualche modo coinvolge in parte anche il Festival stesso. È infatti venuto a mancare Alessio Terranova, chef che di recente ha lavorato a “Casa Sanremo”, area ospitalità del Festival, appunto come cuoco. Il professionista è morto in un incidente stradale sulla statale 113 nel messinese. L’uomo aveva soli 37 anni ed era originario di Falcone. Era molto conosciuto nella zona del messinese ma non solo: la sua professionalità, infatti, lo aveva portato fino all’Ariston.

Affanno, da cosa dipende?/ Sintomi e cause: cuore, polmoni oppure...

L’uomo è rimasto vittima di un incidente. Per cause ancora da accertare, la Bmw sulla quale lo chef viaggiava in compagnia di un amico, è finita contro il guardrail. L’amico e passeggero è rimasto ferito ed è stato portato d’urgenza all’ospedale di Milazzo. Alessio Terranova è invece morto sul colpo: vari, dunque, i tentativi dei medici di salvargli la vita. La scorsa settimana, Terranova aveva scritto su Facebook: “Terzo classificato come chef line, porto avanti il nostro paese Falcone nel cuore”.

Esselunga, centro sociale invade il supermercato a Torino/ Salvini: "Che fenomeni"

Alessio Terranova morto per un incidente stradale: l’annuncio di “Casa Sanremo”

A dare la triste notizia anche “Casa Sanremo”, area ospitalità del Festival nella quale Terranova Alessio aveva lavorato fino ad una settimana fa. “Vicini nel dolore, porgiamo le nostre più sentite condoglianze per la prematura scomparsa di Alessio Terranova. Lo chef pochi giorni fa con orgoglio e passione aveva presentato alcune sue note ricette nella nostra cucina. Oggi è un giorno di immenso dolore per Casa Sanremo, che si stringe alla famiglia e a tutti gli amici” si legge sull’account social di “Casa Sanremo”, che dunque ha voluto far sentire la propria vicinanza alla famiglia Terranova per la prematura scomparsa dello chef.

No vax, proteste in giro per il mondo/ Dal Canada alla Nuova Zelanda: cosa succede

Anche il sindaco di Falcone ha voluto mandare un messaggio ad Alessio e alla sua famiglia. Su Facebook, il primo cittadino ha scritto: ”In meno di una settimana dall’immensa soddisfazione professionale di Sanremo ed al farci gioire per te e con te, a lasciarci distrutti e smarriti per il tuo tragico ed improvviso addio alla vita! Avevi tanti progetti di cui mi parlavi con entusiasmo ed anche ingiustizie subite da riscattare; invece tutto è finito così, con uno schianto fatale ed a ciascuno di noi rimarrà dentro quella parola non detta, quell’atto non fatto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA